Vo veku 73 rokov zomrel generálporučík Pavel Honzek

13. jún 2020 o 5:10 Martin Šimovec

TRENČÍN. Slovenské armádne kruhy prišli 7. júna navždy o jednu z najvýraznejších osobností vojenského života posledných desaťročí. Generálporučík Pavel Honzek zomrel nečakane vo veku 73 rokov v Trenčíne.

Bývalého zástupcu náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky na poslednej ceste odprevadila 11. júna v Dome smútku na sídlisku Juh v Trenčíne jeho rodina, priatelia a kolegovia.

Inicioval obnovu schátraného vojenského cintorína

Generál Pavel Honzek sa narodil 21. júna 1947 v Jaroslaviciach. Vojakom z povolania sa stal v roku 1968 po ukončení Vyššieho vojenského učilišťa vo Vyškove v hodnosti poručíka. Po úspešnom absolvovaní Vojenskej akadémie M. V. Frunzeho v Moskve v roku 1979 svoju vysokú vojenskú odbornosť zvýšil aj štúdiom na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova (1984 - 1987) v Moskve.

Po návrate z bývalého Sovietskeho zväzu bol v roku 1987 vymenovaný za veliteľa 13. tankovej divízie v topoľčianskej posádke. Od roku 1989 do roku 1990 pôsobil vo funkcii veliteľa Oddelenia bojovej prípravy Východného vojenského okruhu. Na túto funkciu nadviazal ako náčelník štábu Východného vojenského okruhu v Trenčíne (1990 - 1992).

Do generálskych radov vstúpil 1. mája 1990, keď ho vtedajší prezident ČSFR povýšil do hodnosti generálmajor. V roku 1990 úspešne ukončil štúdium NATO v Defence College v Ríme, po ktorom bol veliteľom Vojenského veliteľstva Východ. Do hodnosti generálporučíka bol povýšený 18. septembra 1998.

Po zániku československej federálnej armády pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky. V rokoch 1994 - 1998 pôsobil ako zástupca náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Svoju vojenskú kariéru ukončil 30. decembra 1999 vo funkcii náčelníka správy personálneho manažmentu Generálneho štábu Armády SR v Trenčíne.

Počas svojej vojenskej misie pôsobil najmä vo veliteľských funkciách v Bratislave, Leviciach, Topoľčanoch, Martine, Trenčíne, Miloviciach, Vyškove, ale aj v zahraničí - v Moskve a v Ríme.

Na sklonku svojho života venoval svoju energiu obnove a rekonštrukcii vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Trenčíne - v časti Zábranie, ktorý bol sprístupnený 11. novembra 2018. Od roku 2019 je zapísaný tento cintorín ako Národná kultúrna pamiatka.

Vojenský cintorín v Zábraní, na ktorom sú pochovaní vojaci, ktorí zomreli v nemocnici na následky zranení alebo rôznych infekčných ochorení, postupom času upadal do zabudnutia. Nachádzal sa vo vojenskom priestore a prístup k nemu bol preto výrazne skomplikovaný. S myšlienkou vzdať česť pamiatke zosnulých vojakov obnovou zanedbaného cintorína prišiel generál Honzek v roku 2014.

Predovšetkým vďaka nemu a trenčianskej sekcii Klubu generálov SR sa zanedbaný cintorín podarilo za štyri roky obnoviť.

Generál Pavel Honzek bol nositeľom množstva vysokých vojenských vyznamenaní a držiteľom medailí doma i v zahraničí.