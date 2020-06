Michal Valent potešil klientov domova sociálnych služieb

Koncom apríla sa Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce zapojil do projektu s názvom Mladý hokejista trénuje nakupovaním pre prijímateľov sociálnych služieb.

11. jún 2020 o 7:56 (tn)

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Domov sociálnych služieb s originálnou myšlienkou oslovil Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci so sieťou supermarketov a Asociáciou odborných pracovníkov sociálnych služieb zapojiť mladých hokejistov do nákupov seniorom a klientom z domovov sociálnych služieb v čase ohrozenia vírusom COVID-19, ktorý priniesol mnohé obmedzenia do bežného života v zariadeniach.

Do projektu sa zapojilo takmer 40 zariadení sociálnych služieb, ako aj neziskové organizácie a občianske združenia zo všetkých samosprávnych krajov. Dobrovoľne pomáhať sa podujalo 50 mladých hráčov.

Počiatočné obavy zo samotnej realizácie sa rozplynuli vzápätí po tom, ako domov sociálnych služieb kontaktoval brankár Dukly Trenčín, Michal Valent.

Veľmi ochotne zabezpečil nákup nápojov pre prijímateľov zariadenia. Pri ďalšom stretnutí rád pomohol s doplnením zásob kávy, cukru, sladkostí, ktoré si prijímatelia nemohli zabezpečiť samostatne, nakoľko patria do skupiny ľudí najviac ohrozených koronavírusom.