Príchod medzi mužov bol pre neho šokom, spomína Jakub Kadák

V aktuálnej sezóne má na svojom konte už deväť gólov v drese AS Trenčín.

9. jún 2020 o 8:04 Martin Jurčo

TRENČÍN. Je jedným z najväčších talentov súčasného AS Trenčín. Z chlapca Jakuba Kadáka sa stal muž. Z útleho dorastenca sa stáva ligový hráč. Dnes dá bez problémov hlavu do súboja, kde by iní nedali nohu.

„Do každého súboja idem naplno. Nepremýšľam nad tým, že by som sa zranil. Ak by som tak uvažoval, skôr by som si privodil zdravotné problémy. Ak by sa mi aj niečo stalo, to sa zahojí,“ začal s úsmevom rozprávanie 19-ročný stredopoliar, ktorý robil prvé futbalové kroky v neďalekých Trenčianskych Stankovciach.

V aktuálnej sezóne má už na svojom konte deväť gólov. Jeden strelil v príprave pred začiatkom ročníka, päť v jarnej príprave. Pred týždňom prekonal gólmana Trnavy a teraz aj Žiliny. Premiérový presný zásah vo Fortuna lige zaznamenal proti „šošonom“.

„V dobrom si spomínam na duel proti Frýdku-Místku, proti ktorému som sa presadil až štyrikrát. Strieľať góly ma vždy bavilo. Medzi strelcov som patril aj v mládežníckych časoch. Góly sú jedným z ´merítok´ mojej výkonnosti. Aj keď je pravda, že aj keby sa gólovo nepresadím, ale herne sa mi darí, tak nezúfam,“ pokračoval Kadák.