Stojany na novej cyklotrase nevydržali ani týždeň

To nie sú vandali, sú to obyčajné prasce, ktoré nám zlikvidovali stĺpiky a ukradli nástroje z cyklostojanov. A je jedno, či to stojí päť eur alebo dvadsať, sú to prasce, ktoré zničili spoločný majetok, povedal trenčiansky župan.

8. jún 2020 o 16:15 Andrej Luprich

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť