Na diaľnici dostal šmyk, spôsobil dopravnú nehodu

Pod zrážku dvoch áut sa podľa policajtov podpísalo to, že vodiť išiel rýchlo v nepriaznivom počasí.

5. jún 2020 o 16:07 (pd)

HORNÁ STREDA. Vo štvrtok popoludní došlo na diaľnici D1 v katastrálnom území Hornej Stredy k zrážke dvoch áut. Pod ňu sa podľa policajtov podpísalo to, že vodiť išiel rýchlo v nepriaznivom počasí.

„Vodič Pugeotu 5008 jazdil po diaľnici D1 smerom do Žiliny, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojím schopnostiam, a na mokrej vozovke dostal šmyk,“ informovali trenčianski krajskí policajti.

Pri šmyku vodič narazil do stredových kovových zvodidiel, odkiaľ bol odrazený vpravo do vozidla Citroen Berlingo s prívesným vozíkom. Toto auto odrazilo vľavo do stredových zvodidiel.

„K zraneniu osôb nedošlo a policajti pri dychovej skúške alkohol u vodičov nezistili. Pri dopravnej nehode policajtom a účastníkom nehody pomáhali hasiči z Pobedima, ktorí práve prechádzali okolo, keď došlo k nehode,“ dodali policajti.