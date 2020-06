Tvrdá reakcia AS Trenčín voči rozhodnutiu SFZ

Športová redakcia TASR uvádza reakciu AS Trenčín uverejnenú na oficiálnom klubovom webe v plnom znení bez redakčných úprav:

"AS Trenčín je súčasťou profesionálneho futbalu na Slovensku. Je súčasťou mládežníckych reprezentácií Slovenska všetkých vekových kategórií a je súčasťou udávania imidžu a trendu v slovenskom futbale v posledných desiatich rokoch. Fungovanie tohto konceptu má celkom odlišné dimenzie od denných problémov a starostí amatérskeho futbalu. Jednoducho povedané, ide o dve dôležité časti futbalového ekosystému, žijúce však v rozdielnych svetoch. Preto je logické, že profesionálny futbal má mať vlastné riadenie.

Napriek tomu, že všetci sme časťou i partnerom Slovenského futbalového zväzu zároveň, autonómia je nevyhnutná pre naše fungovanie. Nemôžeme byť diskreditovaní tak vážnym rozhodnutím, ako prišlo v utorok. Väčšinový konsenzus riadiaceho orgánu profesionálnej súťaže svojvoľne zmenili hlasovaním ľudia, ktorí s problematikou profesionálneho futbalu nemajú takmer nič spoločné.

Preto dnes musíme nájsť vysvetlenie tohto bezprecedentného kroku. Majiteľom a štatutárom klubov Fortuna ligy zostali po rozhodnutí VV SFZ nezodpovedané otázky. Aké je dnes naše postavenie? Sme schopní spolu s vedením Únie ligových klubov prijať túto pozíciu, ktorá nemá nič spoločné s rešpektom voči klubom, ktoré dnes tvoria jednu z najdôležitejších, ak nie tú rozhodujúcu zložku fungovania futbalu na Slovensku?

Sme v krízovej situácii. Mnohí si to neuvedomili a ďalší nepriznávajú. Vo všeobecnosti však platí, že práve v takejto chvíli sa ukážu reálne predpoklady lídrov a ich prednosti. Taktiež vzťahy, ktoré v rámci športovo-politických rozhodnutí vyzerajú ideálne sa v dnešnom krízovom období odhalili v plnej nahote a skutočnej podobe.

AS Trenčín je klubom, ktorý dlhodobo svojimi názormi upozorňuje na medzery v systéme. Preto sme bez výhrad podporovali predčasné ukončenie súťaže. Predpokladali sme problémy, ktoré môže toto obdobie slovenskému futbalu priniesť. Ani v najhoršom scenári nás však nenapadlo, že to zájde do tak absurdných dimenzií. Pravdou zostáva, že nedohratie ligy nie je ideálnym variantom. Náš pohľad však hovorí o tom, že z hľadiska dlhodobého systémového fungovania futbalu na Slovensku a jeho reálnych možností, to bolo najmenej bolestivé riešenie. V tomto smere nehovoríme len o dvanástich kluboch Fortuna ligy, ale o všetkých mužstvách prvej a druhej ligy. Ani v prípade predčasného konca súťaže by sme sa nevyhli negatívnym komentárom. Vyhli by sme sa však neskutočnému chaosu a predbiehaniu sa v rozhodnutiach, ktoré diskreditujú osobný a profesionálny rešpekt medzi klubmi prvej ligy, druhej ligy a SFZ.

Dnes začíname hľadať cestu, ako zmeniť pohľad rozhodujúcich inštitúcií na organizáciu ligových zápasov. Túžime po účasti ešte väčšieho počtu divákov. Práve fanúšikovia dávajú skutočný zmysel našej práci. Po necelých dvoch rokoch mimo domova si to uvedomujeme možno ešte viac ako ostatní naši ligoví partneri. Preto bez pripomienok podporujeme ich argumentáciu. Uvedomujeme si však, že bez systémového riadenia najvyšších dvoch líg a bez rozhodnutí vzbudzujúcich dôveru fanúšikov v náš produkt, bude náš hlas postupne slabší a stále menej dôveryhodný.

Uplynulé týždne môžu napriek všetkým prešľapom skončiť v konečnom zúčtovaní pozitívne. Opäť sa nám ukázali podstatné nedostatky. Riešiť ich však musíme spoločne. Naďalej razíme filozofiu, že profesionálny futbal musí zostať autonómnym zoskupením, ktoré bude rešpektovať pravidlá a princípy solidarity voči svojim členov. Potrebujeme vytvoriť podhubie podporujúce silného lídra a odbornú exekutívu. Napriek často neprekonateľnej rivalite musíme mať spoločný cieľ. Nájsť filozofiu, ktorú nie sme schopní vlastnými chybami a vzťahmi dlhodobo nastaviť.

Slovenský profesionálny futbal je jediným športom so schopnosťou vypredať dvadsaťtisícové štadióny. Priniesť medzinárodnú konfrontáciu s veľkými európskymi klubmi, zhodnocovať národnú, regionálnu a mestskú ekonomiku. Vekovým priemerom sme skutočne mladá liga. Z krajín nášho regiónu máme najvýraznejšiu šancu stať sa pre európsky trh akceptovaným a perspektívnym partnerom. Nehovoriac o tom, že nám tu vyrástli a stále rastú na naše pomery nádherné futbalové štadióny a akadémie. Máme skvelú východiskovú pozíciu. Stále sme však príliš roztrieštení nielen vo futbalovom hnutí, ale aj v rámci našej ligy. Niektorí nie sú ochotní brať kluby s nižším potenciálom za svojich partnerov.

Z posledných rozhodnutí na úrovni ÚLK a SFZ máme pocit, že politika sústavne dominuje nad spoločnými v prospech futbalu nastavenými rozhodnutiami, ktoré jediné tvoria skutočnú silu. Stále musíme bojovať o relevantné postavenie futbalu na Slovensku v rámci celospoločenskej, politickej a obchodnej akceptácie.

Chceme prispieť našimi možnosťami a kvalitou k budovaniu tohto procesu. Na to však náš názor nesmie byť nerešpektovaný a už dopredu odsúdený ako oportunistický. Vo všetkých príspevkoch hľadáme racionálne argumenty preferujúce pravidlá futbalu a nie politiky. Nemáme problém o nich diskutovať s našimi partnermi.

Ak prejdeme bez povšimnutia udalosti uplynulých dní, zostaneme uviaznutí v tuneli bez svetla na jeho konci. Futbal je veľký fenomén. Preto si už viac nestrieľajme vlastné góly, ktoré berú nášmu svetu rešpekt a neodmysliteľnú esenciu potreby pre spoločnosť."