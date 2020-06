Majster hororov: Koronavírus pochová aj filmové infekcie

Keď v roku 1981 americký spisovateľ Dean Koontz vo svojej knihe Oči temnoty (Eyes of Darkness) použil ako námet svojho trileru smrtiaci vírus Wu-chan 400, nikto netušil, že situácia sa o necelých štyridsať rokov zopakuje.

6. jún 2020 o 7:20 Martin Šimovec

Žiaľ, tentokrát v krutej realite. V strhujúcej Koontzovej knihe bol vírus cielene vyrobený v laboratóriach za čínskym mestom Wu-chan, podľa ktorého dostal svoj literárny názov. Románový vírus Wu-chan 400 na rozdiel od skutočného koronavírusu, ktorý sa z Wuchanu rozšíril až do Európy, zabíjal bez výnimky všetkých nakazených.

Pre mnohých čitateľov predpovedal Koontz dokonale budúcnosť. Nie je to však jediný autor, ktorého diela veľmi realisticky predpovedali budúcnosť, s ktorou sa dnes dennodenne stretávajú všetci obyvatelia našej planéty.

O katastrofických scenároch pandémií v literatúre a ich spojitosťou s realitou dneška sme sa rozprávali s novomestským tvorcom hororov Ivanom Kučerom, ktorého čitatelia poznajú predovšetkým vďaka úspešným románom Prasa a Obchádza nás temnota.

Zaregistrovali ste aj v ďalších sci-fi knihách alebo hororoch niečo podobné, že by sa pandemické scenáre z kníh odohrali o niekoľko rokov v realite s takmer totožným alebo podobným scenárom?

Katastrofické filmy o prírodných silách nivočiacich našu planétu často vychádzajú z myšlienky, že sa k Zemi správame ignorantsky a agresívne a je len otázkou času, kedy sa nám to vráti. To mi príde dosť reálne a pravdivé. Ešte donedávna boli vo filmoch obľúbené nákazy a infekcie v rámci hororového a trilerového žánru, ale väčšinou šlo len o zámienku tvorcov šokovať diváka explicitne zobrazeným niečím nechutným typu Cabin Fever. Ak by som mal spomenúť realistickejšie kúsky, tak tu je jednoznačne ľahká odpoveď – Nákaza od Stevena Soderbergha z roku 2011.