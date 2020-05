Vyšlo nové číslo MY Trenčianskych novín

Čo vám prinášame tento týždeň?

25. máj 2020 o 5:05 Andrej Luprich

Pandémia oddialila operácie

Prísne vládne opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19 zasiahli aj plánované operácie v trenčianskej nemocnici. U niektorých pacientov sa môže čakacia doba predĺžiť až o tri mesiace.

Ľudia žiadali otvorenie hraníc

Uzatvorenie hraníc spôsobilo obyvateľom prihraničných oblastí veľké problémy v každodennom živote. Na bývalom hraničnom priechode Moravské Lieskové/Šance – Květná žiadali miestni obyvatelia ich znovuotvorenie.

Opravu panelky opäť posunú

Začiatok rekonštrukcie panelovej cesty I/9 pri Trenčíne sa opäť posúva. Septembrový termín už neplatí.

Zatvorili nebezpečnú farmu

V krátkom čase sa v Dubnici nad Váhom podarilo zatvoriť druhú farmu, z ktorej zvieratá ohrozovali obyvateľov.

Na hrad lanovkou z átria?

O myšlienke sprístupniť Trenčiansky hrad lanovkou sa hovorí už dlho. Nateraz reálnejšie sa javí vybudovanie lanovky z átria do Čerešňového sadu a odtiaľ by návštevníci vchádzali do hradu.

Plánujú prvú cyklotrasu v meste

Viete, ktoré mesto v našom regióne nemá ani kilometer cyklotrás? Miestni poslanci schválili odkúpenie pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu s výmerou takmer 3 660 metrov štvorcových na vybudovanie vôbec prvej cyklotrasy.