AS Trenčín je na pokračovanie sezóny pripravený

TRENČÍN. Futbalisti z Trenčína sa ako jediní pripravovali v malých skupinkách aj počas pandémie koronavírusu. Hráči preto nevypadli z tréningového režimu a boli hlavnému trénerovi Norbertovi Hrnčárovi k dispozícií.

„Mužstvo je na reštart sezóny pripravené veľmi dobre. Tréningový proces sme prakticky neprerušili. Nikto z hráčov nepožiadal o uvoľnenie, alebo úľavy,“ povedal mediálny manažér AS Trenčín Martin Galajda.

Futbalisti zo Sihote skončili po základnej časti na siedmej priečke, čo po roku znova znamená, že budú hrať v skupine o udržanie. Pandémia koronavírusu ligu na dva mesiace prerušila. Opätovný rozbeh najvyššej slovenskej súťaže je naplánovaný na 6. júna. Z pôvodných 10 kôl sa nadstavba skrátila na päť. Z ligy nevypadne nikto.

Trenčania hrajú od roku 2018 domáce zápasy mimo vlastného štadióna. Najskôr využívali priestory v Myjave, neskôr sa presunuli do Žiliny. Klubovú kasu zaťažili prenájmy sumou približne 400 000 eur.

„Je to výrazná položka. Riešime alternatívu návratu na vlastný štadión. Musíme dobudovať tribúny za oboma bránami. Sektor hostí musí spĺňať určité náležitosti. Chýba nám osvetlenie, ktoré nie je lacnou záležitosťou, turniketový systém. Tých vecí je ešte veľa. Snažíme sa však, aby sme sa v čo najskôr vrátili domov,“ pokračoval Galajda.

Výstavba nového štadióna na Sihoti sa poriadne natiahla a klub už dávnejšie deklaroval, že nechce dávať termíny, kedy sa predstaví vo vlastných podmienkach vo fortunaligových stretnutiach.

„V azyle sme už dlhú dobu. Samozrejme, najradšej by sme čo najviac ekonomických prostriedkov investovali do svojho štadióna. Veci sa v posledných mesiacoch zastavili. Uvidíme, ako budeme pokračovať. Do celého procesu vstupujú nepredvídateľné okolnosti. Hovoriť o jasných termínoch je zbytočné,“ dodal na záver Galajda.