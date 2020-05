Rozhodujúci vek je medzi pätnástym a dvadsiatym rokom, hovorí riaditeľ Dukly Viliam Čacho

Od roku 2013 je Viliam Čacho riaditeľom hokejového klubu Dukla Trenčín n.o., ktorý zastrešuje približne tri stovky hokejistov do veku 18 rokov. Stará sa o nich takmer dvadsať trénerov.

22. máj 2020 o 9:54 Martin Jurčo

Aký je záujem detí o hokej?

Zaoberáme sa náberovými akciami. Najmä v poslednom období máme slušný nárast záujmu. Súčasných piatakov síce nie je pomerne vysoký počet, no solídne je to v nižších ročníkoch, takže po ich príchode do veku hokejovej triedy už budeme robiť výber. Hráčov v týchto kategóriách je okolo tridsať a do triedy môže ísť približne dvadsaťpäť detí.

V čom spočíva práca s najmenšími?

Filozofia sa mení. Pracujeme s nimi hravou formou, aby sme v nich vzbudili záujem o hokej a korčuľovanie. Neskôr príde obdobie, kedy už musia začať trénovať. Ide o to, aby im nevadilo, že v neskoršom veku prídu aj tvrdšie tréningové jednotky a vypestovali si k hokeju vzťah.

Všeobecne možno počuť verejnú mienku, že hokej je drahý šport. Ako to vnímate?

Nie je to pravda. Nehovorím, že hokej je lacný, ale sú aj finančne náročnejšie športy. Slovenský zväz ľadového hokeja a kluby samotné sa snažia požičať deťom v najmenšom veku okrem korčúľ kompletný výstroj počínajúc rukavicami, prilbami...

Položkou pre rodičov je poplatok, ale ten je aj pri futbale, alebo tanečných športoch. U nás je u najmenších detí tridsaťtri eur, pri žiakoch štyridsaťpäť. Prepočítali sme si, že siedmaka stojí hodina tréningu približne jedno euro. Pre porovnanie cena návštevy fitnescentra na hodinu je niekde na úrovni troch eur a päťdesiatich centov.

Deti sa dnes už toľko nenaháňajú po uliciach a ihriskách. Aká je ich fyzická pripravenosť?