Parkovanie zadarmo v Trenčíne skončilo

TRENČÍN. Za parkovanie v Trenčíne sa opäť platí. Poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí schválili návrat k spoplatneniu parkovania od 22 mája.

Zároveň odsúhlasili, že parkovanie na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh a dvoch častiach Sihote bude regulované od 23. septembra.

Regulované parkovanie poslanci dočasne pozastavili pred dvoma mesiacmi v súvislosti s opatreniami, ktoré vyvolala pandémia koronavírusu.

Radnica tak chcela pomôcť ľuďom, ktorí zásobujú svojich blízkych jedlom a chcú rýchlo zaparkovať a nemajú celomestskú parkovaciu kartu.

Bezplatné parkovanie využívali aj občania, ktorí bežne jazdia do práce hromadnou dopravou, no pre nový vírus uprednostnili dopravu vlastným vozidlom.

Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka, ktorý opätovné spoplatnenie parkovania mimo sídliska Juh a Sihoť III. a IV. navrhol, sa vývoj epidemiologickej situácie zlepšuje a aj štát postupne uvoľňuje prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia.

Obdobie bezplatného parkovania sa skončilo 21. mája 2020, trvalo spolu 59 dní. O toto obdobie sa predĺži platnosť parkovacích kariet. Karty, ktorým sa pôvodná platnosť končí po 21. máji 2020, budú platiť o 59 dní dlhšie.

Hodina zadarmo neprešla

Poslanec Miloš Mičega navrhol, aby obyvatelia Trenčína, ktorí majú parkovaciu kartu, mohli jedenkrát denne na jednu hodinu zaparkovať na Palackého v centre mesta bez zaplatenia.

„Je to možnosť, ako pomôcť vodičom a najmä podnikateľom v centre. Hodina, ktorú by mohli využiť, by mala dve pridané hodnoty. Jedna pre ľudí, že môžu ísť do centra, na úrad, niečo vybaviť, ale zároveň ju môžu využiť na nákup alebo kávu v centre,“ uviedol Mičega.

Podľa Ivety Marčekovej, ktorá sa na radnici venuje parkovaniu, zaplnené parkoviská podnikateľom v centre nepomáhajú.

„Vo februári 72 percent áut parkovalo na parkovisku na Palackého do 30 minút, 12 percent do jednej hodiny. Vysoká obrátkovosť je ideálna na parkovisko v centre. Slúži presne svojmu účelu, čo podľa mňa podnikateľom v centre pomáha,“ povedala.

Obsadenosť parkoviska je počas spoplatnenia približne 60-percentná, vodičov podľa nej neodrádza ani cena, ktorá je dve eurá na hodinu.

„Ak by to tak bolo, parkovisko by bolo prázdne,“ dodala Marčeková. Poslanci po diskusii tento návrh neschválili.