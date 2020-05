Trenčianska hygienička: Izolácia v karanténe bola najlepším rozhodnutím

Pri rozhodovaní kam na dovolenku, prejavme súdržnosť a podporme našich podnikateľov. Veď aj tu máme vodné plochy, hory, kúpele, hovorí trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

23. máj 2020 o 7:30 Andrej Luprich

O tom, ako zvládame pandémiu koronavírusu, hovorí trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



Ako vnímate doterajší priebeh pandémie na Slovensku a potom aj v rámci nášho kraja?



Na Slovensku máme mierny priebeh koronavírusovej pandémie, Trenčiansky kraj sa počtom pozitívnych prípadov zaradil na piate miesto, ale chorobnosťou 29,7, teda počtom prípadov na 100 000 obyvateľov, sme na druhom mieste. Situácia, s výnimkou okresu Prievidza, sa vyvíja veľmi dobre.



Hlavný hygienik postupne uvoľňuje opatrenia. Je to podľa vás namieste?

Súvisiaci článok Cestujúci zo zahraničia sa snažili vyhnúť karanténe Čítajte

Hlavný hygienik je dobrý epidemiológ, jednotlivé opatrenia nastolil v správnu dobu, aj keď sa to mnohým nezdá. Izolácia osôb v štátnych karanténnych zariadeniach bola najlepším rozhodnutím.

Vďaka izolácii osôb prichádzajúcich z krajín s výskytom ochorení COVID-19 u nás nevznikali nové ohniská. Osoby s pozitívnym nálezom zostávali v karanténnych zariadeniach až do potvrdenia ich negativity. Nárast novovzniknutých prípadov je minimálny, dúfajme, že nula prípadov na konci dňa sa bude opakovať, až to bude každý deň. No na to si ešte počkáme. V tomto štádiu je potrebné vrátiť život do výrobných prevádzok, obchodov, služieb a škôl tak, ako sa to postupne deje.



Na čo by si mali ľudia dávať neustále, aj napriek uvoľňovaniu, pozor?



Nastanú teplé slnečné dni, po dobe izolácie a uzatvorenia sa v domácom prostredí, ľudia sa budú chcieť stretávať, čo je aj žiaduce. Stretávajme sa vo voľnej prírode, nie v obchodných centrách a kaviarňach. Ak budú nariadené rúška, tak ich nosme.