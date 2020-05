Rozhodca roka Jozef Bečka inzultáciu nezažil

Vždy ho vidieť v dobrej nálade a s úsmevom na perách. Neraz aj v typickej stavbárskej čiapke, aby si chránil vlasy od maliarskej farby. Taký je futbalový rozhodca Jozef Bečka.

20. máj 2020 o 16:00 Martin Jurčo

TRENČIANSKA TURNÁ. 46-ročný Jozef Bečka z Trenčianskej Turnej patrí medzi najlepších rozhodcov v trenčianskej oblasti. To potvrdili aj tréneri VI. ligy, ktorí ho ocenili titulom Rozhodca roku 2019.

Ešte predtým, ako si na seba obliekol rozhodcovský dres, hral futbal. V rodnej obci Bojná pôsobil ako brankár. S miestnym Slovanom ako mládežník vyššie súťaže a cestoval od nitrianskeho až po trenčiansky okres.

Vojenčinu strávil v treťoligovom Komárne. V roku 1998 sa priženil do Trenčianskej Turnej a onedlho na to sa postavil do brány ďalšieho Slovana. Aktívnu futbalovú kariéru zavŕšil postupom do najvyššej oblastnej súťaže. Písal sa rok 2006. A vraj už stačilo. Do brány sa tlačila mladšia generácia v osobe Petra Chochlíka.

Rozhodcovská píšťalka mu prischla akoby omylom. Kamarát Marián Čič ho nahovoril, aby pomáhal počas prípravných zápasov. Jedným takým priateľským stretnutím bola aj konfrontácia Trenčianskej Turnej proti Mýtnej Novej Vsi (okres Topoľčany).