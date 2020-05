Kamionista prerazil stredové zvodidlá

V pondelok popoludní na niekoľko hodín obmedzila dopravu na diaľnici nehoda poľského kamióna.

20. máj 2020 o 7:38 (tn)

NEMŠOVÁ. Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo tak, že 59-ročný vodič kamióna šoféroval v pravom jazdnom pruhu v smere od Žiliny na Bratislavu. V katastri Nemšovej dostal na ťahači na prednom ľavom kolese defekt. Ťahač sa stal neovládateľný. Prešiel s jazdnou súpravou do ľavého jazdného pruhu na ľavú krajnicu do stredových zvodidiel, kde narazil do betónovej bariéry, kovových zvodidiel a rozvodnej skrine.

Nárazom došlo k prerazeniu kovových zvodidiel v smere na Žilinu. Kamión zostal zakliesnený medzi mostným zábradlím a stredovými zvodidlami. Vodič po nehode neutrpel žiadne zranenia. Policajti ho podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.