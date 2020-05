Budovanie chrámu nadchlo celé rodiny

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Deťom pomáhali otcovia, mamy i starí rodičia. Home office tak zomklo celé rodiny v riešení niekedy netradičných školských úloh.

Piesok priniesol otec v kýbliku

Ako zaujať piatakov úlohami z matematiky v čase krízy? Určite niečím netradičným. A pri spoznávaní valcov na to komplex stavieb na Akropole vynikajúco poslúži. Rad radom samé stĺporadie, a tak aj množstvo valcov. A teraz už iba vymyslieť stratégiu výstavby Partenónu, ktorého originál bol postavený 447 – 438 rokov pred Kristom.

Krízová situácia celého Slovenska zocelila súdržnosť detí a rodičov ešte viac.

Aj piatačka Evka Šimovičová z Nového Mesta nad Váhom nevie vynachváliť spoluprácu s rodičmi pri vzniku nádherného Partenónu. Hoci jej mamina zahlásila, že piesok v kuchyni strpela naposledy, jej chrám je unikátny. Pieskové základy, do nich vnorené vlastnoručne zhotovené stĺpy a vrch zhotovený z polystyrénu.

„Použili sme aj akrylové farby a drôty i pásky na upevňovanie stĺpov. Museli sme zháňať materiál, ale bavilo to aj ocina, aj maminu. Sledovali nás aj mladší bratia. Spojila sa v práci celá rodina,“ pokračovala Evka. Tá efektným spôsobom pomaľovala aj stĺpy gréckymi motívmi. Na trojvrstvový akrylový základ na papierových rolkách naniesla krásne tyrkysové vzory.

Žofka Pavlovičová zapojila do stavby Partenónu celú rodinu. Starý otec pomáhal s polystyrénom, Žofka s mamou lepila strechu a tatino navrhoval drobné ornamenty, ktoré spolu kreslili.

Piatačka sa premenila na antickú bohyňu

A ako hlavná architekta sa počas vzniku chrámu premenila na antickú krásavicu v dobovom oblečení.

„Antický odev bol mamin nápad. Stačila veľká biela plachta, opasok z kung-fu a čelenka plná kvetov,“ zasmiala sa Žofka Pavlovičová. Nad výstavbou svetoznámeho chrámu strávili dlhé hodiny. 14-centimetrové stĺpy narezali z plastovej trúbky, vrch a spodok sú z hrubého polystyrénu, do ktorého spolu s dedkom vŕtali diery.

Strecha je z kartónu a celý výtvor je pomaľovaný béžovou farbou, na ktorej vznikli detailne ceruzkou dorobené tehly i škridly. Aj Žofkina spolužiačka Sára Bulantová sa zaskvela. „Spolupracovali sme s tatinom, ktorý sa v architektúre vyzná. Aj to všetko najprv rysoval. Použili sme polystyrén a slamky na pitie. Tie sme museli zháňať v obchode.

Všetko sme kombinovali s obojstrannou lepiacou páskou,“ prezradila Sárka, ktorá chrám stavala s otcom celý víkend. Jej chrám na Akropole sa stal ozdobou altánku a v zlom počasí bude tróniť v domácom prostredí.

Pri stavbe si otec zaspomínal na detstvo

Otec a syn Jamrichovci vybudovali taký chrám na Akropole, že by sa zaň nemuseli hanbiť ani pred vyše 2000 rokmi jeho pôvodní architekti. Z netradičnej školskej úlohy mal radosť aj Jonášov otec Roman Jamrich. „Oživilo sa mi pri tejto domácej úlohe detstvo. Ja som sa ako chlapec venoval tvorbe elektromodelov. Vyrábal som tanky a modely z druhej svetovej vojny. Synovi som veľmi rád pomohol,“ povedal pán Jamrich.

Jonáš sa s otcom nevedeli rozhodnúť, či vytvoria Akropolu v pôvodnom stave alebo ako mierne rozpadnutú ruinu. Nakoniec dominoval originálny vzhľad.

„Oco mi vždy ukázal, ako mám odrezať stĺpik. Potom som už robil sám. Za stĺporadie sme umiestnili aj modlitebnú miestnosť. Tá je z polystyrénu. Bolo to výborné, že sme spolupracovali. Lepšie nám to išlo,“ pochvaľoval si syn Jonáš.

Mladí muži mali zásobu materiálu doma. Drevo, polystyrén, farby, lepidlo a rôzny technický odpad zužitkovali pri vybudovaní efektného chrámu. „Sledovali sme fotografie a plány na internete a takmer päť dní spoločnými silami budovali a stavali. A teraz chrám podľa našich predstáv tróni na poličke,“ potvrdil piatak Jonáš Jamrich.

Grécky Partenón vyrezali z dreva

Časť stĺporadia z chrámu na vrchu Akropola vyrobil z dreva piatak Dominik Mihálik. Jeho Partenón môže ísť rovno na výstavu. „Dali sme sa do toho s tatom. On mi poradil, že budeme stavať z dreva. A najprv sme rozrezali drevenú garnížu, na ktorej sú zavesené záclony. Bolo to super, že mi pomáhal otec,“ tešil sa Dominik. Nadšená dvojica potom využila latky zo záhradky na balkóne a materiály boli nachystané.

„Stačilo nám iba drevo a skrutky. Drevo som ponatieral. Ocino má rád domáce remeslá, tak nám to išlo spolu perfektne. Netrvalo nám to ani veľmi dlho. Najdlhšie schla farba. Naučil som sa aj vŕtať diery,“ prezradil ďalej piatak zo Základnej školy na Ulici kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom.

U Mihálikovcov bola kvôli chrámu na Akropole v plnej permanencii aj cirkulárka.

„Bez ocina by som to nedal. Z cirkulárky by som mal strach. Ešte dobre, že sme mali všetku techniku doma. Mohli sme tak okamžite stavať,“ usmial sa Domino. A na svoje si prišla aj jeho mama. Vybudovaný chrám sa stal okrasou jej skalky medzi kvetmi a skalami a reálne pripomína Partenón týčiaci sa nad Aténami.