Najviac nás potešilo, že nás nepostihol taliansky scenár, hovorí primárka infekčného oddelenia

Na oddelení za uplynulé dva mesiace hospitalizovali 34 pozitívne testovaných ľudí na Covid-19. Dvaja potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu, dvaja pacienti v Trenčíne zomreli.

18. máj 2020 o 10:46 Erik Stopka

Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice v Trenčíne poskytuje zdravotnú starostlivosť pre chorých s prenosnými ochoreniami. Starostlivosť zabezpečuje pre obyvateľov ôsmich okresov Trenčianskeho kraja.

Uplynulé dva mesiace však boli pre zdravotnícky i nezdravotnícky personál oddelenia mimoriadne náročné, keďže práve tu boli hospitalizovaní všetci pacienti z Trenčianskeho kraja, u ktorých testy potvrdili ochorenie Covid-19.

O vyčerpávajúcom boji s neviditeľným nepriateľom povedala viac primárka infekčného oddelenia MUDr. Angelika Drľová.

Aké opatrenia ste na začiatku pandémie museli na oddelení prijať?

Od začiatku pandémie sme museli postupne pripraviť izolačné izby v rámci interno- infekčného pavilónu pre príjem pacientov s podozrením na Covid-19 a pacientov s potvrdeným koronavírusovým ochorením. Každý pacient do výsledku vyšetrenia musí byť v samostatnej izolovanej miestnosti. Pacientov s klasickými infekčnými ochoreniami sme po zlepšení stavu prepustili alebo presunuli na iné oddelenia. Takisto sa vysťahovalo interné oddelenie, aby bol dostatok izolačných izieb a aby neprišli do kontaktu infikovaní ľudia so zdravými.

Prečítajte si aj V nemocniciach Trenčianskeho kraja funguje "zdravotnícky filter" Čítajte

Museli sa zrealizovať nejaké stavebné úpravy, vyčleniť priestory pre personál, filter. Táto priestorová technická i personálna reorganizácia bola v úvode náročná až vyčerpávajúca, pretože sa situácia rýchlo vyvíjala a v relatívne krátkom čase bolo potrebné prijať a prispôsobiť sa novým zmenám.

Koľko pacientov s ochorením Covid-19 aktuálne máte na oddelení a aký je ich zdravotný stav?

Na oddelení sme počas dvoch mesiacov hospitalizovali asi 250 pacientov s podozrením na Covid-19, z nich bolo 34 pacientov pozitívnych.

Dvaja pacienti boli v kritickom stave a vyžadovali umelú pľúcnu ventiláciu, sedem pacientov malo stredne ťažký priebeh so zápalom pľúc a vyžadovali kyslíkovú liečbu. Z hospitalizovaných pacientov je vyliečených 18 prípadov. Dvaja pacienti zomreli.