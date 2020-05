Repatriant: V karanténe sa o nás starali dobre

Trenčan sa na Slovensko vrátil z epicentra pandémie v USA.

19. máj 2020 o 5:15 Erik Stopka

TRENČÍN. V štátnej karanténe zle nebolo. Tvrdí to 28-ročný Jakub z Trenčína. Ten sa do vládou nariadenej karantény na Donovaloch dostal po tom, čo sa do Európy vrátil z USA. Rozhodnutie vrátiť sa padlo po tom, čo počty prípadov nakazených v Zámorí začali rapídne narastať.

Verí, že po upokojení situácie sa sem už čoskoro vráti.

S ubytovaním bol spokojný

Jakub pracuje v Zámorí na turnusy. Ten posledný však pre pandémiu nového koronavírusu ukončil predčasne.

„Za prácou sme cestovali cez niekoľko štátov, následne sme sa presunuli do New Jersey, ktorý hraničí s New Yorkom. Sledovali sme počty nových prípadov a aj obetí.

Zrazu v jeden deň NY zaznamenal 300 alebo 400-percentný nárast počtu prípadov, vtedy sme si povedali, že ideme preč,“ priblížil Trenčan.