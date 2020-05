Do štyroch základných škôl zapísali 242 budúcich prvákov

V budúcom školskom roku bude v školských laviciach dubnických základných škôl pravdepodobne sedieť menej prvákov ako v tom končiacom.

19. máj 2020 o 5:05 SITA

Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, do troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísali 217 detí, ku ktorým treba prirátať 25 detí zapísaných do Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) sv. Dominika Savia. Pri minuloročnom zápise rodičia zapísali 269 detí.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnil od 15. do 30. apríla elektronickou formou, prípadne poštou.

"Návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počet tried predkladajú riaditelia škôl na vyjadrenie rade školy a následne zriaďovateľovi na schválenie. Počty žiakov v triedach, a s tým aj určenie počtu tried, sa ešte môžu zmeniť," priblížila vedúca školského úradu Mária Balážová.



O prijatí detí na základné vzdelávanie rozhodujú riaditelia škôl. "V prípade, ak riaditeľ disponuje požadovanými dokumentmi, o prijatí dieťaťa rozhodne do 30. júna 2020. Pokiaľ nemá k dispozícii všetky požadované dokumenty, o prijatí dieťaťa rozhodne najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania," uviedla hovorkyňa mesta.