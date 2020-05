Trh práce ovplyvnila pandémia

Koronavírus úplne zmenil trh práce. Ľudia majú problémy nájsť si nové zamestnanie, ponúk je nielen v Trenčianskom kraji výrazne menej. Hromadné prepúšťanie ohlásili dve firmy.

15. máj 2020 o 6:48 Andrej Luprich

TRENČÍN. Koronavírus zasiahol aj pracovný trh. Väčšina firiem rieši aktuálne pokles počtu zákaziek a tržieb, prestali preto hľadať a prijímať nových zamestnancov.

Niektoré dokonca ohlásili hromadné prepúšťanie. Počet nových pracovných ponúk dramaticky poklesol, v Trenčianskom kraji ich minulý týždeň bolo medziročne o viac ako 60 percent menej.

Problémy pri hľadaní práce majú najmä mladí absolventi humanitných odborov bez praxe.

Mladí budú opäť odchádzať

Matej pochádza z malej obce pri Trenčíne. Vysokú školu skončil v lete minulý rok, prácu si našiel o niekoľko týždňov.

Najskôr robil niekoľko týždňov obchodného zástupcu, neskôr si našiel miesto na úrade v rámci absolventskej praxe.

„Tá robota mi ale nedala nič do života, jedine to, že som mesiace netrávil doma s rodičmi, ale medzi ľuďmi za symbolickú finančnú odmenu. Počas toho som si hľadal prácu, a to aj mimo okresu,či kraja, ale pre človeka s vyštudovaným humanitným odborom je to tu mimoriadne náročné,“ hovorí Matej.