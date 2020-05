Minister obrany preveroval pracovné podmienky vo vojenských útvaroch v Trenčíne

Preverenie pracovných podmienok vojakov, stav techniky a infraštruktúry a možnosti zlepšenia výkonu služby boli hlavným cieľom štvrtkovej návštevy ministra obrany Jaroslava Naďa

14. máj 2020 o 19:53 TASR

TRENČÍN. Preverenie pracovných podmienok vojakov, stav techniky a infraštruktúry a možnosti zlepšenia výkonu služby boli hlavným cieľom štvrtkovej návštevy ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) vo vojenských útvaroch v Trenčíne.

Súvisiaci článok Posádkový klub zostane majetkom štátu. Kultúrne podujatia by sa sem mohli vrátiť na jeseň Čítajte

"Už pred nástupom do funkcie som bol v aktívnom spojení s našimi vojakmi. Písali mi o ich problémoch a tie ma úprimne, nielen profesionálne, ale aj ľudsky zaujímali. Pretože ľudia, ktorí sa starajú o bezpečnosť a obranu štátu, si zaslúžia mať na to aj adekvátne podmienky. Počas mojich návštev na útvaroch sa preto zaujímam o reálny stav a možnosti, ktoré by vojakom mohli pomôcť," povedal minister.

Ako dodal, informácie získané priamo v teréne od vojakov sú pre vedenie rezortu veľmi dôležité.

"Vieme, že ekonomická situácia na Slovensku sa komplikuje vzhľadom na aktuálnu pandémiu, čo ovplyvní aj rozpočet. Naším cieľom je však každé euro investovať maximálne efektívne a presne tam, kde je najviac potrebné tak, aby sme cielene podporili najkrízovejšie oblasti," zdôraznil. Pripomenul tiež význam jednotlivých zložiek v rámci domáceho krízového manažmentu, ktorý potvrdzujú aj nasadením v súvislosti s ochorením Covid-19.

Šéf rezortu obrany navštívil vo štvrtok v Trenčíne riaditeľstvo Vojenskej polície, veliteľstvo pozemných síl a Síl pre špeciálne operácie, ako aj Centrum výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušných materiálov.