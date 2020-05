Posádkový klub zostane majetkom štátu. Kultúrne podujatia by sa sem mohli vrátiť na jeseň

Opravu strechy nad divadelnou sálou dokončia do niekoľkých týždňov.

14. máj 2020 o 15:56 Erik Stopka

TRENČÍN. Kultúrne podujatia by sa do veľkej sály Posádkového klubu mali vrátiť už na jeseň, informoval o tom dnes po stretnutí s primátorom Trenčína minister obrany Jaroslav Naď. Rezort podľa jeho slov chce, aby budova bola viac zapojená do kultúrneho života mesta.

Napomôcť tomu má oprava deravej strechy nad divadelnou sálou, ktorú dokončí zhotoviteľ do niekoľkých týždňov. Po rokoch sa tak opäť otvoria priestory pre divadelné vystúpenia, koncerty, či festivaly.

Budova zostane v majetku ministerstva

Rekonštrukcia strešného plášťa na budove bývalého Domu armády odštartovala koncom januára tohto roka, rezort obrany vyšla na viac ako 230-tisíc eur.

V priestoroch, do ktorých už nebude zatekať, sa tak opäť budú môcť konať aj veľké kultúrne podujatia. Minister obrany naviac prisľúbil, že spolu s radnicou bude hľadať spoločné cesty k ďalšej rekonštrukcií budovy.

„Pána primátora som uistil, že budova zostane v rukách rezortu obrany a že urobím všetko pre to, aby sme využili jej veľký potenciál pre obyvateľov mesta, aby stavba bola viac zapojená do jeho vnútorného života,“ povedal Naď.

Primátor Trenčína Richard Rybníček po stretnutí vyzdvihol najmä skutočnosť, že od vedenia ministerstva obrany konečne počul jasné stanovisko o tom, či budova zostane vo vlastníctve štátu.

„Je pre nás dôležité, že sme od ministra počuli, že Posádkový klub zostane v majetku ministerstva obrany a armády. Rezort považuje tento objekt za veľmi dôležitý, keďže je to ich jediný kultúrny objekt takéhoto významu,“ zdôraznil primátor s tým, že obyvatelia i vedenie mesta potrebovalo počuť ministerský prísľub, že budova z 80. rokov minulého storočia prejde aj ďalšími rekonštrukčnými zásahmi.