Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb v Trenčíne nepotvrdilo nákazu koronavírusom

Testovanie zamestnancov a klientov v oboch zariadeniach sociálnych služieb mesta Trenčín zatiaľ nepotvrdilo nákazu novým koronavírusom.

13. máj 2020 o 11:10 SITA

TRENČÍN. Testovanie zamestnancov a klientov v oboch zariadeniach sociálnych služieb mesta Trenčín zatiaľ nepotvrdilo nákazu novým koronavírusom. Na dnešnom brífingu o tom informoval primátor Richard Rybníček. Podľa jeho slov sú nateraz známe výsledky 90 percent z 358 otestovaných ľudí, všetky testy boli negatívne.



Mesto Trenčín prevádzkuje prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín (SSMT) dve zariadenia sociálnych služieb. "Celková kapacita v oboch zariadeniach je 211 klientov, ktorých sme spoločne so zamestnancami nechali otestovať na prítomnosť koronavírusu. Od začiatku karantény je situácia veľmi ťažká, ale s pomocou všetkých zamestnancov ju zvládame. Klientom odporúčame, aby zariadenia neopúšťali, zamestnanci im chodia na nákupy, vozia ich na najdôležitejšie lekárske vyšetrenia," uviedla riaditeľka SSMT Edita Prekopová.



"Chcem poďakovať všetkým, ktorí svojím zodpovedným správaním prispeli k tomu, že máme pandémiu v meste pod kontrolou. Nie vírus zatvoril nás, ale my sme zatvorili vírus. Situácia v meste je pokojná a pričinili sa o to všetci, ktorí sa správajú zodpovedne a slušne," vyhlásil Rybníček, ktorý pochválil aj vydarenú službu opatrovania detí zdravotníkov z miestnej nemocnice v priestoroch materskej školy na Legionárskej ulici.



Trenčiansky primátor oznámil tiež otvorenie niekoľkých detských ihrísk. "Otvárame deväť detských ihrísk, ktoré sú moderné a dokážeme ich mať pod kontrolou. Nie všetky staršie ihriská, ktorých je dovedna v meste viac ako 130, dokážeme v zmysle novej vyhlášky kontrolovať, a tak zostávajú zatvorené," uviedol Rybníček.