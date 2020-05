FOTO+VIDEO: Malé fragmenty meteoru hľadali vedci i dobrovoľníci

Meteority spadli pravdepodobne do obývanej oblasti.

14. máj 2020 o 8:45 Erik Stopka

V noci zo 17. na 18. apríla preletel nad našimi hlavami meteor sprevádzaný veľmi jasným svetlom, jeho fragmenty podľa modelovania dopadli do okolia Bánoviec nad Bebravou.

Na Slovensku ide o prvý prípad, kedy mali malé časti vesmírnych telies dopadnúť do osídlenej oblasti.

Len niekoľkogramové meteority pomáhali okrem odborníkov hľadať aj obyvatelia mesta, doposiaľ však neúspešne.

Viac o pomyselnom hľadaní ihly v kope sena porozprával astronóm, vysoko-školský pedagóg a výskumník Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislave.

Čím bol tento pád výnimočný?

Zhruba 40 minút po polnoci sme našimi kamerami, ale aj fotografickými systémami doktora Spurného, ktorý z Českej republiky riadi európsku bolidnú sieť, zaznamenali jasný prelet meteoru. Je pre nás výnimočný tým, že po dlhšom čase, po niekoľkých rokoch, sme tu mali pozorovaný pád aspoň malých meteoritov.

Načítavám video... video https://vimeo.com/409178463

Očakávali ste jeho prelet?

Nie, keďže to pôvodné teleso, ktoré nazývame meteoroid, malo len veľkosť od desiatich do 20 centimetrov a pozorovať ho nie je našimi ďalekohľadmi možné. Vieme o jeho existencii až v momente, keď vletí do zemskej atmosféry a vidieť jeho svetelnú fázu.

Pozorujú sa len väčšie asteroidy s veľkosťou od niekoľkých metrov, ktoré sú vo vzdialenosti napríklad niekoľko 100-tisíc kilometrov, teda niekde vo vzdialenosti Mesiaca od Zeme. Zo štatistiky ale vieme, že malé telesá sa s planétou stretávajú každodenne, v prípade Slovenska očakávame ročne tri pády meteoritov, ako to bolo v Bánovciach.

Fragmenty ste hľadali v meste a jeho okolí. Podarilo sa vám nejaký objaviť?