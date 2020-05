Sprchovať sa môžeme až doma, pousmial sa extrenčan Mikyska

Josef Mikyska sa posunul ďalej. V novej sezóne oblečie dres Vítkovíc.

6. máj 2020 o 7:03 Martin Jurčo

TRENČÍN. V Dukle Trenčín zažil parádnu sezónu. V 53 stretnutiach si na svoje konto pripísal 14 gólov a 41 asistencií. S 55 bodmi bol najproduktívnejším hráčom mužstva. Josef Mikyska pôvodne uvažoval, že by na Slovensku zostal aj nasledujúcu sezónu. Prišla však ponuka, ktorá sa neodmieta.

Napísali sme

Napísali sme Dukla začne spoločnú prípravu na suchu Čítajte

„Dukle by som neurobil to, že by som prestúpil do iného klubu v rámci slovenskej Tipsportligy. Bola príležitosť vrátiť sa do českej najvyššej súťaže. Zastupoval ma pán Krejčí. Mal som tri varianty. Najvážnejší záujem bol z Vítkovíc. Chceli ma mali tréneri aj športový manažér. Od aktuálneho týždňa začala príprava, ktorú mi však narušili problémy so zubami múdrosti,“ povedal 25-ročný rodák zo severočeského Frýdlantu.