Klubom vyjdeme maximálne v ústrety, hovorí predseda ObFZ Ivan Gróf

V prvej polovici apríla ste pristúpili k anulovaniu futbalovej sezóny. Ako ste vnímali situáciu?

Nebolo to jednoduché rozhodnutie. V prvom rade sme sledovali rozhodnutia vlády a Slovenského futbalového zväzu, ktoré mali v týchto záležitostiach rozhodujúce slovo a následné stanoviská zaujali regionálne futbalové zväzy.

Problémy sa začali 10. marca, kedy vláda pozastavila okrem iného aj športové akcie na dva týždne. Čakali sme, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej.

Ako predseda zväzu, som 13. marca zaujal stanovisko k tejto situácii, ktoré je zverejnené na stránke ObFZ Trenčín. Vtedy som ešte optimisticky veril, že sa súťaž dohrá. Okolo 23. marca sa situácia zhoršila a SFZ predĺžil prerušenie súťaží minimálne do konca apríla a návrat na trávniky bol v nedohľadne.

Z uvedeného dôvodu som 25. marca zaujal stanovisko k danej situácii, kde som sa vyjadril, že si len veľmi ťažko viem predstaviť, že by sa súťaže za daných okolností dohrali. Zároveň som aj v ôsmich bodoch uviedol dôvody svojho presvedčenia a prisľúbil som, že najneskôr do dvoch týždňov príjme výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu zásadné rozhodnutie k danej situácie.

V ten istý deň Západoslovenský futbalový zväz schválil anulovanie súťažného ročníka naprieč všetkými súťažami.

Za danej situácie sme si ja ani členovia výkonného výboru nevedeli predstaviť, ako by sa súťaže dohrali. Ak by sa aj situácia uvoľnila na konci apríla, potrebovali by sme časový priestor minimálne dva týždne na tréningový proces. Súťaže by mohli začať najskôr v polovici mája a neviem si reálne predstaviť, ako by sa súťaže dohrali do konca júna. Veľký problém by bol súťaže dohrať do konca júla.

Na základe uvedeného sme 4. apríla v hlasovaní jednohlasne rozhodli o ukončení súťaží a anulovaní výsledkov súťažného ročníka. Dnešný vývoj situácie nám dal za pravdu, že sme sa rozhodli správne.

Ktoré kategórie futbalistov považujete za najohrozenejšie a hrozí pri nich, že by sa na trávniky už nevrátili?

V našich oblastných súťažiach hrá veľa hráčov, ktorých vek už prekročil štyridsiatku. Sú to srdciari a páni futbalisti, ktorí hrajú futbal pre radosť. Vnímam veľký problém v tom, že niektorí už nebudú mať chuť naštartovať kariéru. Majú rodiny a pracovné povinnosti.

Mám obavu, že manželky za danej situácie už nebudú príliš ochotné ich púšťať na futbal, pretože tam môže vzniknúť obava o ich zdravie.

Za druhú rizikovú skupinu považujem vekovú kategóriu dorast, ktorý je problematický aj bez koronakrízy. Celú jar zostanú bez futbalu a mám obavu, že veľa z nich sa k futbalu už nevráti. V týchto prípadoch by som bol veľmi rád, keby som sa mýlil.

Nemám strach o vekovú kategóriu prípravky a žiakov. Vidím, čo dokážu a sú hladní po futbale. Ich treba z ihriska skôr vyháňať. Chlapci aj rodičia sa stále informujú, kedy a za akých podmienok by mohli prísť na ihriská.

Očakávate zhoršenú situáciu v oblasti sponzorov futbalových klubov a nedostatkov finančných prostriedkov?

Počítame s tým, no nepovažujeme to za najzásadnejší problém. Na dedinách vidím väčší problém v oblasti hráčskeho kádra a funkcionárskeho zázemia. Peniaze sa vždy našli. Ak klub rozumne hospodári, nie je potrebný až taký veľký objem finančný objem. Viem, o čom hovorím. Sám pôsobím v jednom takom klube. Na čo máme finančné prostriedky, to hráme. Nestaviame si vzdušné zámky a myslím si, že v drvivej väčšine klubov je to podobne.

Samozrejme, že je predpoklad, že finančné prostriedky, ktoré poputujú do klubov, sa znížia.

Avšak my na rozdiel od klubov založených na profesionálnej baze neplatíme ľudom mzdy. Súčasné náklady v kluboch sa pohybujú väčšinou na úrovni starostlivosti o trávnik.

Hlavným sponzorom dedinského futbalu sú obce. Popri nich sa nájdu súkromní sponzori. Kluby budú potrebovať finančne pokryť iba jesennú časť, keďže sa na jar nehrá. Verím, že nájdu peniaze aj na novú futbalovú sezónu.

Sezóna sa odohrala iba z polovice. Budete nejakým spôsobom kluby odškodňovať?

Na túto tému som sa rozprával s členmi výkonného výboru a v novom súťažnom ročníku dôjde k úprave štartovného. Či budeme vracať peniaze, alebo znížime štartovný vklad o adekvátnu čiastku, bude predmetom rokovania.

Zaujímavou sa javí otázka prípadného dopĺňania súťaží, ak sa mužstvá neprihlásia. Aký kľúč ste zvolili?

Je možné, že v určitých ligách nastane pretlak. Aby sme predišli problémom, schválili sme dopĺňanie líg na základe umiestnenia po jesennej časti. Nechceme dôjsť do situácie, že nás budú kluby podozrievať, že niekoho uprednostňujeme.

Kritickou v tomto smere môže byť šiesta liga. Môže sa stať, že v nej budeme mať prihlásených aj osemnásť účastníkov. Sme pripravení vyriešiť aj túto situáciu a to, že nikto nevypadne platí.

Pevne verím, že sa prihlásia všetky kluby, ktoré pôsobili v ročníku 2019/2020. Samozrejme sme pripravení zaradiť aj novoprihlásené kluby. Nemám zatiaľ avízo, že by niektorý klub chcel ukončiť činnosť. Ak pribudnú tímy z krajských súťaží, dokážeme sa s tým vysporiadať.

Čo s hosťovaniami, ktoré platia do konca júna a hráči odohrali maximálne jeden majstrovský zápas?

Kluby ma v tejto otázke oslovujú, no nemáme kompetenciu dať príkaz, aby sa vrátili peniaze zaplatené za hosťovanie.

Moja predstava je taká, aby sa hosťovania automaticky predĺžili do 31. decembra. Samozrejme, takýto postup by musel schváliť Slovenský futbalový zväz dodatkom do RaPP SFZ.

A čo ak nebude súhlasiť čo i len jedna strana z troch?

Ak sa kluby a hráč nedokážu dohodnúť, hosťovanie by sa automaticky predĺžilo do 31. decembra, aby sa už zaplatené peniaze vyčerpali a klub dostal požadovaný výkon.

Takýto dodatok budem iniciovať vo VV ZsFZ a následne by VV ZsFZ dal podnet na VV SFZ na schválenie takéhoto dodatku.

Existuje nádej, že by ste pri dobrom vývoji pandémie koronavírusu odohrali aspoň finálový turnaj prípraviek?

Organizujeme ho každoročne v druhej polovici júna za výraznej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prvý ročník v Záblatí sme odohrali až s dvadsiatimi dvoma družstvami.

Nie je pre nás problém zorganizovať ho, lenže o tento turnaj je obrovský záujem zo strany rodičov, starých rodičov, ale aj divákov. Neviem si predstaviť, že by sme riskovali podujatie s piatimi či šiestimi stovkami ľudí. Zo zdravotného hľadiska by šlo o veľký risk.

Bol by som veľmi rád, keby sme sa všetci stretli v auguste na začiatku novej sezóny.

Ďalší otáznik visí nad disciplinárnymi trestami. Čo bude s nimi?

Predsedovi disciplinárnej komisie som dal vypracovať aktuálny zoznam trestov s dobou trvania do štyroch týždňov, respektíve do štyroch stretnutí. Takýchto trestov je štrnásť. Tieto považujem za ľahšie priestupky a chceli by sme ich zrušiť. Máme na to jednotný názor aj s predsedom disciplinárnej komisie a viacerými členmi výkonného výboru. Klubom by sme chceli ísť maximálne v ústrety. Hráčov je málo a urobíme všetko preto, aby sme futbalistom, ktorí obdržali tresty do štyroch stretnutí umožnili nastúpiť do prvého jesenného kola.

Neexistuje však článok disciplinárneho poriadku, ktorý by toto DK umožňoval. Komunikoval som o tejto veci s predsedom disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu pánom Vlkom a ten ma informoval, že DK SFZ v tomto smere vyvíja aktivitu v súčinnosti s VV SFZ. Verím, že to legislatívne prejde.

Čo sa týka vyšších trestov ako štyri týždne, tie považujem za závažnejšie a tu by sme ku každému pristupovali individuálne.