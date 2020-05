Banáš začína deň kúpeľom, Mišáková tvorí do šuplíka

TRENČÍN. Po zatvorení priestorov pre verejnosť preniesli väčšinu aktivít na sociálne siete, alternatívne plánujú besedy uskutočňovať online cez videohovor.

Knihy svietia na cestu z krízy. Inšpirujte sa titulmi, po ktorých siahli literáti a osobnosti s väzbami na náš región a prečítajte si, čo vystihuje ich dni v núdzovom režime.

Anton Baláž – prozaik, scenárista, dramatik, publicista

„Keď sme na myjavských kopaniciach začali nosiť rúška, začítal som sa do Denníkov Alberta Škarvana, neprávom zabúdaného národovca, lekára, ktorý odmietol slúžiť v c. k. armáde, za čo mu odobrali lekársky diplom a musel sa podrobiť psychiatrickému liečeniu.

Pre nás je život na malej dedine oveľa fyzicky i psychicky znesiteľnejší aj bezpečnejší, zároveň aj sem dolieha, hoci len cez médiá, tá veľká nepohoda, v ktorej sa ocitol celý svet.“

Antonia Dvoranová – cestovateľka, pedagogička

„Mňa asi viacerí poznajú kvôli tomu, že rada cestujem. Tak som sa vrhla na túto tematikou. Dočítala som knihu od Marcela Drlíka s názvom Český lekár v srdci Afriky. Popisuje nielen rok jeho dobrovoľníckej činnosti v Stredoafrickej republike, ale aj život domorodého obyvateľstva. Napriek ťažkostiam, ktoré musia denne prekonávať, sú plní optimizmu a nádeje. A to by sa teraz hodilo aj pre nás. Počas učenia na diaľku som k žiakom začala pristupovať inak, viac ich chápem. Dá sa povedať, že pandémia urobila školskú reformu v oveľa kratšom čase, ako všetky predchádzajúce vlády...“

Milan Stano – výtvarník, vydavateľ časopisu Kocúrkovo

„Všetci naokolo vieme, že sme ohrození a bojíme sa. A proti strachu je humor ako stvorený. Humor ľudí zbližuje. Hneď so vznikom pandémie začali na túto tému vznikať anekdoty. Vnímam ako povinnosť odľahčiť ťaživú náladu v spoločnosti a rozosmiať ľudí, hoci aj cez slzy. K našim zatvoreným dverám na domoch a bytoch by sme totiž mali otvoriť svoje okná pre ľudskosť, spolupatričnosť a optimizmus.“

Barbora Kardošová – scenáristka, dramaturgička

„Môj deň je teraz takmer od rána do večera venovaný knižkám a ich rôznym podobám. Pri šúpaní mrkvy a kalerábu do polievky počúvam Nesbovu kriminálku Nôž. Výborná detektívka, odporúčam. Okrem toho čítam knižky pre deti – ako prípravu na audionahrá-vania. Počúvam čerstvo sfinalizované Opice z našej police, tie sme stihli nahrať so Zuzkou Kronerovou ešte pred koronou. Je to veselá knižka, teším sa, ako ju decká aj rodičia budú spolu počúvať!“

Jozef Banáš – prozaik, autor viacerých bestsellerov

„Môj životný spôsob v čase korony je, okrem stretnutí s priateľmi, novinármi či čitateľmi, navlas rovnaký ako v čase normálnom. Každý deň športujem, pracujem v záhrade a, samozrejme, píšem. Vstávam ráno o piatej, dám si ľadový kúpeľ v sude v záhrade. Práve som dokončil poslednú verziu románu Nádherná smrť v Altaji s dvomi hlavnými hrdinami – Slovákom a altajským šamanom Četom. Čítam odbornú literatúru, na stolíku mám dva životopisné romány Stefana Zweiga: Magellan a Fouché. Čítať životopisy inšpiratívnych osobností je skvelé dobíjanie pozitívnej energie najmä v časoch, aké prežívame teraz.“

Silvia Havelková – autorka literatúry pre deti, kronikárka

„Mne najviac chýba bod, na ktorý by som sa tešila. Teraz sa bojím tešiť, lebo žiaden termín nemusí byť istý. Napriek tomu patrím k šťastlivcom, ktorí prežívajú krízu lepšie. Chodím do práce, individuálne so psíkom do prírody, som v záhradke,takmer každý deň cvičím s dcérou zumbu. Každý by si však mal nájsť nejakú výzvu, ku ktorej sa práve teraz môže odhodlať. A, ako sa povie, postaviť sa k nej čelom. Konkrétne ja som sa naučila piecť chlieb. Momentálne čítam knihu Dejiny značiek.“

Zuzana Mišáková – herečka, moderátorka, producentka

„Nemožnosť vystupovať v divadle mňa osobne tiež veľmi zasiahla – nielen ekonomicky, ale aj psychicky. Venujem sa teraz tvorbe do šuplíka s nádejou, že raz uzrie svetlo sveta aj na divadelných doskách. Tiež budeme s kolegami z knižnice hľadať spôsoby, ako pokračovať v tolkšou Povedz mi, čo čítaš. Má za sebou tri sezóny a nechceme dovoliť korone, aby nám ju vzala. Čitateľom odporúčam svetový bestseller od E. H. Gombricha Príbeh umenia, ktorý je považovaný za jednu z najlepších kníh o umení vôbec.“