V Novom Meste nad Váhom plošne testujú zamestnancov mesta. V Trenčíne si adeptov vyberajú

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Novomestská radnica začala s plošným testovaním svojich zamestnancov na koronavírus.

Vo vlastnej réžii zakúpila tri stovky certifikovaných rýchlotestov, postupne nimi vyšetria príslušníkov mestskej polície, zamestnancov zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby, útulku pre ľudí bez domova a tiež pracovníkov mestského úradu. Chce tak zabrániť rozšíreniu pandémie.

Člen krízového štábu mesta, viceprimátor a zároveň lekár Marián Mora hovorí, že pre plošné testovanie sa rozhodli na základe vývoja epidemiologickej situácie.

„Sú skupiny ľudí, pri ktorých, keď sa ohnisko nákazy rozhorí, bude ho problém uhasiť. Sú to domovy sociálnych služieb, starí ľudia a potom vyčlenené komunity a Rómovia,“ spresnil Mora.

Radnica sa snaží obmedziť kontakt klientov domovov sociálnych služieb a útulku pre ľudí bez domova na minimum, zastavila aj príjem nových klientov do zariadení.

„Aj v tomto režime však nechceme čakať na štát. Potrebujeme mať prehľad a maximálne vylúčiť riziko nákazy,“ skonštatoval Mora.

Testovať vo vlastnej réžii plánujú aj zamestnancov mestského úradu a mestských policajtov.

„Sú to ľudia, ktorí najčastejšie prichádzajú do styku s verejnosťou, chceme tak zamedziť možnému riziku nákazy,“ povedal viceprimátor Nového Mesta nad Váhom.

Rýchlotesty fungujú na princípe stanovenia protilátok v krvi, výsledok testu je známy do štvrťhodiny. Ak sa človek s nákazou stretol, bude mať imunitnú reakciu, ktoré ukáže vzostup protilátok.

„Testy sú vysoko senzitívne, ale sú menej špecifické. Ak by bol človek pozitívne testovaný, tak cez regionálny úrad verejného zdravotníctva ho pošleme na špecifické testy PCR metodológiou,“ dodal Mora.

Jednorazové testy sú podľa lekára jednoduché na používanie. „Vyzerajú ako tehotenský test, do jednej časti sa aplikuje činidlo a do druhej vyšetrovaná látka, krv. Súčasťou testu je dezinfekcia, lanceta, činidlo a testovacia kazeta.

Dvanásť eur za test

Po dezinfekcii prsta sa vpichne lanceta a odoberie sa krv, ktorá sa prenesie do kazety, kde sa aplikuje.

Predtým sa do iného miesta aplikuje činidlo, po ich zmiešaní prichádza k reakcii, ak prúžok zmení farbu z modrej na červenú a je tam len jeden, tak test je negatívny.

Potom sú dve možné imunitné odpovede, ktoré hodnotia pozitivitu testu. Naše boli zatiaľ všetky negatívne,“ uzavrel Mora.

Mesto prevádzkuje zariadenie pre seniorov, v ktorom je aktuálne takmer 90 klientov a viac ako 50 zamestnancov, v zariadeniach opatrovateľskej služby je 14 klientov a päť zamestnancov.

V útulku pre bezdomovcov je 22 klientov a sedem zamestnancov, na mestskej polícii je 24 ľudí. Na mestskom úrade pracuje 40 úradníkov.

Primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský hovorí, že testy zakúpili na základe ponuky, ktorú dostali na mestský úrad.

„Náklady hradilo mesto zo svojho rozpočtu, cena bola 12 eur za jeden jednorazový test. Aktuálne prišlo uznesenie od hlavného hygienika, že rýchlotestami budú diagnostikovaní všetci zamestnanci sociálnych zariadení. Ak ich dostaneme, testy v nich po dvoch týždňoch zopakujeme,“ povedal Trstenský.

Mesto uzavrelo Útulok pre bezdomovcov už pred piatimi týždňami, okrem dvoch klientov, ktorí chodia do práce, sú v ňom všetci ľudia zatvorení. Hermeticky uzavrelo zariadenie pre seniorov už 6. marca, zakázané sú návštevy aj vychádzky klientov.

„Obmedzujeme ich pohyb po meste, snažíme sa zamedziť ich styku s ostatnými obyvateľmi mesta. Mestský úrad funguje pre verejnosť tri hodiny denne, chceme mať malú istotu a vnútorné presvedčenie, že sme pre nich urobili maximum,“ dodal primátor s tým, že je to jedna z možností, ako udržať samosprávu v chode.

Seniori mali obavy

Riaditeľka zariadenia pre seniorov Zuzana Kubrická hovorí, že možnosť vyšetrenia na koronavírus prijali s radosťou aj s obavami. „Báli sme sa, ako to dopadne. Našťastie, testy päťdesiatich zamestnancov dopadli negatívne, z čoho sa tešíme,“ povedala.

Situácia v zariadení pre seniorov je podľa nej aktuálne zložitá a ťažká. „Zrušili sme všetky spoločné aktivity. Našťastie, máme tu veľkú záhradu, kde sa môžu stretávať v skupinkách v trojici, maximálne štvorici a využívať pobyt vonku,“ uviedla Kubrická.

Personál sa klientom venuje aj individuálne na izbách. „Upokojujeme ich, pretože radi sledujú médiá. Je u nich znepokojenie, ale snažíme sa ich upokojovať rozhovormi, skontaktovať s blízkymi alebo aj kňazmi prostredníctvom telefónov.

Spoločným úsilím to snáď nejako zvládneme,“ dodala Kubrická.

Podľa experta na samo-správy Michala Kaliňáka nie je takéto plošné testovanie na Slovensku pri viac ako troch tisíckach samospráv bežnou záležitosťou.

„Je dobré, ak radnica išla do prevencie vo vzťahu ku všetkým zamestnancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom a svojím štýlom práce môžu byť pri svojej práci výrazne znevýhodnení vo vzťahu k riziku, ktoré majú pri svojej práci pri komunikácii s rizikovými skupinami osôb.“

Je to príklad, ktorým by sa mohli ostatné samosprávy inšpirovať, ak na to majú dostatok peňazí. „Jedna tretina samospráv na Slovensku má na svojich rezervách čiastku od troch do osem tisíc eur,“ dodal Kaliňák.

V Trenčíne testujú náhodne

V krajskom meste nebudú testovať zamestnancov plošne jednorazovými testami.

Radnica pristúpila k náhodným testom klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb, mestských policajtov a tých, ktorí sa počas výkonu svojej práce dostávajú do kontaktu s rizikovými osobami, ako sú bezdomovci.

Testovanie prebieha v súčinnosti a po dohode s krajskou hygieničkou.

„Na tomto postupe sa uzniesol krízový štáb mesta na svojom poslednom zasadnutí v piatok 17. apríla 2020. Pomoc prisľúbili aj hasiči, ktorí disponujú technikou na mobilné odoberanie vzoriek. Upozorňujeme, že toto testovanie bude na prítomnosť vírusu, takzvaný rt-PCR. Je to zatiaľ jediný a rešpektovaný test, ktorý na Covid 19 existuje,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

Hovorkyňa Trenčína zároveň upozornila, že plošné testovanie zamestnancov môže podľa dostupných vedeckých štúdií vyvolávať pocit falošnej bezpečnosti.

„Testovanie na prítomnosť protilátok IgM, na ktorom sú tieto testy založené, ešte nie je dostatočne vedecky podložné a tieto testy vykazujú falošné negatívne, ale aj pozitívne výsledky. Naďalej zostáva v platnosti, že jedinou účinnou ochranou je prísne dodržiavanie hygienických opatrení, nosenie rúšok, fyzická izolácia a dezinfekcia.

Táto „testománia“ nie je podľa nás na mieste, ak sa bavíme o bezpečnosti občanov a našich zamestnancov,“ povedala Ságová.

Trenčianska radnica preto neplánuje spustiť plošné testovanie na Covid 19 testami, ktoré podľa nej, naopak, môžu vyvolávať pocit falošnej bezpečnosti a môžu viesť k zníženiu ostražitosti.

„Zostaneme pri našich prísnych opatreniach,“ uzavrela Ságová.