Testy na koronavírus už robia aj v Bánovciach nad Bebravou

Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno a pacienti by nemali predtým jesť a piť, mali by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, nefajčiť ani elektronické cigarety.

28. apr 2020 o 5:25 Andrej Luprich

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou začína od utorka s komerčným testovaním na koronavírus COVID-19.

O testovanie podľa riaditeľky nemocnice prejavili záujem desiatky klientov, najmä tých, ktorí pracujú v zahraničí.

,,Ide najmä o cezhraničných pracovníkov a pracovníkov domovov sociálnych služieb. Tiež sú klienti, ktorí chcú mať istotu, že nemajú koronavírus, ale momentálne nie sú indikovaní na test na základe oficiálne zadefinovaných kritérií hlavným hygienikom SR," načrtla riaditeľka zdravotníckeho zariadenia Mina Bobocká.

Záujem o testovanie majú podľa nej aj firmy, ktoré by chceli otestovať svojich zamestnancov. Cena za test je 65 eur.

"Rozhodli sme sa preto aj v našej nemocnici ponúknuť možnosť otestovať sa priamo u nás, v na to určenom priestore a vo vyhradenom čase,“ povedala Bobocká.

Dva druhy odberov

V odberovom mieste priamo v nemocnici robia dva druhy odberov.

Jeden je pre samoplatcov, ktorí sa na spoplatnené otestovanie musia vopred objednať, druhý pre indikovaných pacientov po vyšetrení a na základe odporučenia obvodného lekára, alebo špecialistu podľa platného nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR.

"V praxi to znamená, že lekár vypíše žiadanku a pacienti prichádzajú na určené odberové miesto v presne stanovenom čase, ktorý im bol pridelený. Tieto odbery sú hradené zdravotnou poisťovňou," informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

V odberovom mieste v Bánovciach nad Bebravou robia len odber vzorky z nosa a hrdla.

"Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno a pacienti by nemali predtým jesť a piť, mali by prísť bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinfekcií, nefajčiť ani elektronické cigarety, nesmie sa žuť žuvačka, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla," informovala Pavliková.

Vzorky po odbere odošlú do laboratória vo Zvolene, pričom výsledky oznámia pacientom najneskôr do 48 hodín.