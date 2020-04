Som emotívny, ale paličky som ešte na ľad nehodil, hovorí bubeník Peter Hebr

S paličkami v ruke chodí na hokej už viac ako polovicu života. Krasokorčuliarsky tréner Peter Hebr je už stálicou v hokejovom „kotli“ Dukly Trenčín.

26. apr 2020 o 12:20 Martin Jurčo

Ako ste sa dostali k bubnovaniu na hokeji?

Na hokej som začal chodiť s otcom. Keď som bol starší, s partiou kamarátov sme sa presunuli ku kotlu. Postupne sme spoznávali ostatných fanúšikov a približovali sme sa smerom k jeho stredu.

Priznám sa, že si presne nepamätám, čo bolo impulzom, aby som si zobral paličky do ruky. Možno iba niekto chýbal. Chcel som si bubnovanie vyskúšať a zostal som pri ňom do dnes. Začínal som ešte na základnej škole. To už je viac ako polovica života.

Mali ste predtým s bubnovaním skúsenosti?

Vôbec. Milujem hudbu. Kedysi som obdivoval dánske Safri duo, ktoré bolo najmä o kvalitnom bubnovaní. Prišiel som na to, že dokážem vytvoriť a udržať rytmus, ktorý roztlieska ľudí okolo mňa.

Čo pre vás bubnovanie znamená?

Vášeň a emócie. Sledujem spätnú väzbu od okolia. Ak hráči na ľade hrajú dobrý hokej, aj atmosféra na tribúnach je oveľa lepšia. Aj nás bubeníkov motivuje a poháňa dopredu. Osobne si chvíle s paličkami a bubnom na tribúne veľmi užívam. Hokejový zápas je pre mňa viac ako iba hra na ľade.