Mesto Trenčín otestovalo 30 ľudí na COVID-19 s negatívnym výsledkom

Na koronavírus otestovali klientov Nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici a sociálne slabších obyvateľov mestských nájomných bytov a buniek.

23. apr 2020 o 18:01 TASR

TRENČÍN. Mesto Trenčín otestovalo na nový koronavírus 19 klientov Nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici a 11 sociálne slabších obyvateľov mestských nájomných bytov a buniek na Kasárenskej ulici. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka boli ich testy negatívne.

"To však neznamená, že nebudeme naďalej ostražití a prísni i v komunikácii s touto skupinou ľudí. Doteraz sme robili všetko v rámci mesta, aby sme obyvateľov chránili. Situácia v Trenčíne je zatiaľ pod kontrolou a za to všetkým ďakujem," povedal Rybníček.

Podotkol, že väčšina obyvateľov v Trenčíne dodržiava prísne opatrenia a sociálnu izoláciu. "S bezdomovcami je to horšie. Dávali sme im rúška, naši terénni pracovníci im vysvetľovali, ako sa v tejto dobe správať. Niekde to fungovalo, inde menej. Mali sme dôvodné podozrenie a obavy, aby sa práve oni nestali nosičmi nákazy v meste. Preto sme na krízovom štábe požiadali regionálnu hygieničku, aby nám otestovali práve takúto skupinu ľudí. To isté sa týka niektorých osôb z našich nájomných bytov a buniek na Kasárenskej ulici," zdôvodnil testovanie Rybníček.

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej otestovali 12 žien a 18 mužov. "Mesto bolo pripravené na prípadnú izoláciu a karanténu ľudí s pozitívnym výsledkom. Odbery zabezpečili hasiči v stredu 22. apríla prostredníctvom mobilnej jednotky," dodala.