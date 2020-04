Aký boj Deň Zeme v trenčianskej Zátoke pokoja?

22. apr 2020 o 17:39 TASR

TRENČÍN. Zvýšiť povedomie mladých ľudí o životnom prostredí a rozvíjať počas uzavretia škôl ich zručnosti je cieľom výzvy My všetci sme reportéri, ktorá je súčasťou projektu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Koordinátorka projektu Klaudia Medalová pri príležitosti Dňa Zeme informovala, že mladí ľudia môžu pracovať z domu.

"Každý týždeň dostanú novú tému a našou snahou je, aby publikovali krátky príspevok na sociálnu sieť. Tým pádom si rozvíjajú svoje zručnosti a vedomosti o životnom prostredí. Väčšinou sú to fotografie, aj keď vo výzve je, že môžu dávať aj videá," vysvetlila.

"Mladí chodia napríklad zbierať odpadky do prírody, nakupujú bezobalovo, nakupujú u susedov, sadia v záhradkách. Paleta drobných vecí, čo môžeme robiť pre zem, je veľmi široká.

My sa snažíme posunúť to ešte o krok ďalej, aby sme čo najviac rozšírili práve tú skupinu ľudí, ktorí majú úctu k Zemi. A aby nás bolo počuť," zdôraznila Medalová.

Deň Zeme v trenčianskej zátoke

Doplnila, že počas Dňa Zeme sa v trenčianskej Zátoke pokoja zišli členovia skupiny Ľudia zo zátoky, ktorá sa dlhodobo snaží tento priestor skultúrniť.

"V čase koronapandémie sem chodí veľa ľudí, z čoho máme radosť. Ale bohužiaľ, často je tu veľa odpadkov. Takže sem musíme pravidelne chodiť a vyzbierať ich. Dnes je Deň Zeme, preto by sme chceli všetkých poprosiť - starajme sa o ten kúsok zeme. A to, čo si prinesieme, si aj odnesme so sebou. A robme to miesto stále krajším pre všetkých," povedala koordinátorka projektu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Podotkla, že súčasná situácia by mohla aj do budúcna priniesť ľuďom viac radosti v živote.

"Tým, že sa trošku oslobodia od nutnosti cestovať, alebo hromadiť veci. A viac žiť vo vnútornom pokoji a viac sa starať o miesto, kde žijem. O svojich blízkych a takýmto spôsobom nachádzať šťastie v živote," uzavrela Medalová.