Rektor Trenčianskej univerzity poberá len minimálnu mzdu

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik poberá od marca vo svojom zamestnaní mesačnú mzdu 580 eur.

22. apr 2020 o 11:02 SITA

TRENČÍN. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TNUAD) v Trenčíne Jozef Habánik poberá od marca vo svojom zamestnaní mesačnú mzdu 580 eur.

Stal sa totiž poslancom Národnej rady SR a v súlade so zákonom o platových pomeroch ústavných činiteľov má nárok na plat len vo výške minimálnej mzdy.

Ako informovala Lucia Petríková z rektorátu TNUAD, rozdiel oproti pôvodnej mzde chce Habánik použiť na vytvorenie Fondu podpory a pomoci.



Pôvodne ročný plat rektora predstavoval v súlade so zákonom o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme sumu 47-tisíc eur.

Súvisiaci článok Nový poslanec v Národnej rade Jozef Habánik: Riešiť treba veľa vecí Čítajte

Rozdiel medzi pôvodným platom a minimálnou mzdou navrhol Habánik v novom rozpočte použiť cielene pre učiteľov a vedeckých pracovníkov.

"Vláda predstavila štyri fázy postupného uvoľňovania opatrení, pričom školy patria do štvrtej. Vyzerá to tak, že sa naozaj budeme môcť vrátiť k normálnemu životu do učební.

Všetci máme za sebou ťažké obdobie, a preto som ako motiváciu pre našich učiteľov a vedcov navrhol ušetrené financie na môj plat prerozdeliť na konci každého roka tým, ktorí budú mať najlepšie výsledky.

Do hodnotenia budú zapojení aj študenti, ktorí tak budú môcť podporiť najkvalitnejších učiteľov," uviedol Habánik.



Rektor toto opatrenie navrhol aj pre ďalšie roky.

Súvisiaci článok Do dobrovoľníckej činnosti sa zapájajú aj študenti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Čítajte

"Tieto ušetrené finančné prostriedky by za normálnych okolností skončili v bežnej spotrebe tovarov a služieb.

Práve preto ich navrhol použiť účelovo na podporu tvorivých zamestnancov, mladých výskumníkov a učiteľov s cieľom aktivizovať motiváciu k dosahovaniu excelentných výsledkov a formovania kvalitného prostredia," dodal Habánik s tým, že v procese schvaľovania návrhu rozpočtu univerzity bude žiadať Akademický senát a Správnu radu o podporu tohto opatrenia.