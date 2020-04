Droždiareň v Trenčíne skončila pred rokom, dnes droždie chýba

Niektorým Trenčanom prevádzka v Trenčíne, a najmä droždie, z ktorého sa stal doslova lukratívny tovar, v obchodoch chýba.

22. apr 2020 o 6:46 Andrej Luprich

TRENČÍN. Presne pred rokom prerušila prevádzku sušiareň droždia v trenčianskej mestskej časti Zámostie.

Firme vypršalo viackrát predĺžené dočasné povolenie na prevádzku. Proti zápachu, ktorý vznikal pri sušení niekoľko rokov, bojovali miestni obyvatelia, s firmou sa súdilo aj mesto.

Pred novembrom 1989 boli pritom na Slovensku len dve droždiarne – v Trenčíne a v Trebišove.

Kúpiť v posledných dňoch kvasnice je pritom na Slovensku problém. Stovky ľudí zostali pre pandémiu doma a vrhli sa na pečenie.

Chýba droždie, smrad nie

Niektorým Trenčanom preto prevádzka v Trenčíne, a najmä droždie, chýba.

„Všetko má svoju cenu, ale bývať tu, keď sa sušilo droždie, bolo otrasné. Nedalo sa tu vetrať, nedalo sa tu spať. Bolo to hrozné, nepríjemné. Možno ak by to bolo menej cítiť, ľudia by to inak vnímali,“ hovorí Anna, ktorá býva v Zámostí dlhé roky.