Amatérsky futbal prežije, prorokuje Miroslav Kopčan

Rozhovor s Miroslavom Kopčanom, trénerom šiestoligových Melčíc-Lieskového.

21. apr 2020 o 8:59 (tn)

Verili ste, že po vypuknutí koronavírusu je ešte šanca sezónu dokončiť?

V začiatkoch si asi nikto neuvedomoval, do akej situácie sa dostávame, ale postupom času a pribúdaním nových opatrení bolo jasné, že sa sezóna nemôže dohrať.

Ako ste situáciu ohľadom anulovaní vnímali v Melčiciach-Lieskovom, ktoré mali reálnu šancu skončiť prvé?

Určite nastalo chvíľkové sklamanie. Súťažný ročník sme mali dobre rozohraný. Absolvovali sme slušnú zimnú prípravu a mužstvo doplnili o zaujímavých hráčov.

Mali ste postupové ambície?

Cieľom pre odvetné boje bolo jednoznačne víťazstvo v súťaži. Prípadný postup nebol síce témou dňa, ale za určitých okolností by sa naše myšlienky uberali aj týmto smerom.

Poradili ste chlapcom, akým spôsobom sa majú udržiavať? Ste s nimi v kontakte?

Máme skúsené mužstvo. Každý sám vie, ako sa má udržať v potrebnej kondícii v rámci možností, ktoré momentálne máme. Verím, že v blízkej dobe bude možné začať aspoň so skupinovými tréningami.

Finančná kríza je neodvratná. Očakávate, že budú mať problémy s financiami aj dedinské kluby? Akým spôsobom sa ich to dotkne?

Určite to bude mať dosah na všetky sféry života a neobíde ani amatérsky futbal. Ale bude to skôr individuálne. Každá obec či podnikateľ, ktorý mal možnosť pomáhať športu, svoje investičné možnosti prehodnotí dôkladnejšie. Osobne si ale myslím, že na amatérsku úroveň futbalu to nebude mať príliš veľký dosah.