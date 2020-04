ZVJS počas víkendu poskytol priestory v Omšení pre desiatky nových repatriantov

V Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Omšení v okrese Trenčín počas víkendu prijali ďalších 58 Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia.

"Príjem sa začal v sobotu o 20.00 h a trval celú noc až do skorých ranných hodín, pričom do siedmej hodiny bolo ubytovaných 55 osôb. Počas dňa však prišli ešte ďalšie tri osoby, takže kolegovia museli byť pripravení nielen počas noci, ale až do nedele do poobedňajších hodín. Celkovo je teda aktuálne v preventívnej karanténe v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Omšenie 58 osôb," konkretizovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

"Veríme, že tak, ako aj naposledy, všetci prijatí repatrianti budú zdraví. Zároveň ich touto cestou prosíme o zhovievavosť, keďže naši kolegovia vynakladajú maximálne úsilie, aby nikto nebol ohrozený a mnohokrát prispievajú aj k psychickej pohode ubytovaných," dodala Kacvinská.

ZVJS po prvý raz poskytol na základe požiadavky Ministerstva vnútra (MV) SR priestory v Omšení 8. apríla. Vtedy ubytovali prvých 76 občanov vracajúcich sa zo zahraničia, ktorým bolo vládou SR nariadené karanténne umiestnenie. Všetci z nich boli negatívne testovaní na ochorenie COVID-19 a v súčasnosti pokračujú v dvojtýždňovej karanténe v domácom prostredí.