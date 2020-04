FOTO: O deti zdravotníkov z trenčianskej nemocnice sa postarajú v škôlke

Materská škola na Legionárskej ulici, ktorá je v susedstve nemocnice, bude počas prvého týždňa k dispozícii pre jedenásť detí zdravotníkov, striedať sa pri nich budú štyri učiteľky.

20. apr 2020 o 10:20 Andrej Luprich

TRENČÍN. Mesto Trenčín začalo zabezpečovať starostlivosť o deti zdravotníkov, ktorí pracujú vo trenčianskej Fakultnej nemocnici.

Súvisiaci článok V autobusoch vidieť najmä tých najrizikovejších ľudí, tvrdí vodič z Trenčína Čítajte

Materská škola na Legionárskej ulici, ktorá je v susedstve nemocnice, bude počas prvého týždňa k dispozícii pre jedenásť detí zdravotníkov, striedať sa pri nich budú štyri učiteľky.

Priestory škôlky ako aj vonkajšie ihriská mesto vydezinfikovalo.

Primátor Trenčína Richard Rybníček informoval, o tejto službe začali uvažovať už pri prvých zasadnutiach krízového štábu v meste.

„Nie je to otváranie škôlky, je to len starostlivosť o deti. Počúvali sme, aké to majú zdravotníci ťažké, povedali sme si, že keď to budú potrebovať, postaráme sa o ich deti tak, aby sa oni vedeli postarať o pacientov.