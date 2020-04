V Myjave stopli všetky investície, zamestnancom znížili platy, v hre je aj prepúšťanie

Samospráva zvažuje aj likvidáciu mestskej spoločnosti Samšport.

20. apr 2020 o 10:02 Erik Stopka

V hodnotení finančného zdravia slovenských miest skončilo mesto Myjava v rebríčku portálu hospodarenieobci.sk za rok 2018 na poslednom mieste.

Dôsledky pandémie samosprávu mimoriadne zaťažia, primátor Myjavy ráta s 30-percentným výpadkov príjmov.

Radnica v rámci opatrení stopla všetky investičné akcie, mesto navyše nenakupuje a neobjednáva nič, čo nesúvisí s potrebami v čase pandémie.

Viac o tom, ako budú vyzerať nasledujúce mesiace pre 11-tisícové mesto, prezradil v rozhovore primátor Pavel Halabrín.

Je prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v prípade Myjavy blížiaca sa k realite?

Prognózu RRZ berieme vážne a viac-menej sme si istí, že sa naplní scenár č. 3 a výpadok bude 30 percent z rozpočtu na rok 2020. Pre Myjavu je to strata 1 369 000 eur. Ďalším problémom je i to, že ak za obdobie január – marec 2020 bol príjem na úrovni 450-tisíc eur mesačne, ďalších deväť mesiacov bude jeho priemer 230-tisíc eur. Toto absolútne nebude stačiť na financovanie originálnych kompetencií a úloh, ktoré štát zveril obciam. Nebude to stačiť ani na nevyhnutné služby a mzdy v škôlkach, školských zariadeniach, sociálnej oblasti.

Okrem výpadku podielových daní aké ďalšie straty predvídate?

Strata príjmov zo škôl, škôlok, ZUŠ, CVČ, školských klubov, jedální za prenájmy, podujatia, školné za mesiac je 15 930 eur. Strata tržieb z prenajatých priestorov v majetku mesta a jeho organizácií je 20 550 eur mesačne, keďže nebudeme žiadať nájom za uzavreté prevádzky živnostníkov a podnikateľov. Výpadok príjmov z prenájmu pozemkov, verejných priestranstiev, tržníc, terás je 4 800 eur mesačne. Pravidelné mesačné príjmy z kina Primáš a podujatí v Kultúrnom dome Samka Dudíka boli v roku 2019 na úrovni 11 900 eur mesačne. Zisky z podujatí, prenájmov a akcií v PKO Trnovce a Gazdovskom dvore za rok 2019 boli 92-tisíc eur. Všetko to bolo v mesiacoch apríl – august. Tento rok to bude nula.