V autobusoch vidieť najmä tých najrizikovejších ľudí, tvrdí vodič z Trenčína

Tridsiatka autobusárov v Trenčíne dostala pre lepšiu bezpečnosť ochranné plastové štíty na tvár. Rovnaké, aké používajú lekári.

19. apr 2020 o 8:46 Andrej Luprich

TRENČÍN. Vodiči autobusov patria v čase šíriaceho sa koronavírusu po zdravotníkoch, policajtoch a hasičoch k najrizikovejším povolaniam.

Vodič autobusu Marek Brandt hovorí, že pre šoférov je to ako prvá pomoc v týchto ťažkých časoch.

„Je to kruté mať na sebe celý deň rúško, respirátor, okuliare, rukavice a ešte aj ten ochranný štít. Je strašne teplo, no musíme si na to zvyknúť. Sme však radi, že to máme,“ skonštatoval.