Klub Lúč spustil živé prenosy z "kocky"

Trenčiansky klub Lúč spustil v piatok prostredníctvom internetu živé vysielanie koncertov a divadelných vystúpení jednotlivcov. Prvým bol koncert multiinštrumentalistu Jerguša Oravca.

18. apr 2020 o 8:08 TASR

TRENČÍN. Klub sa podľa jeho dramaturga Kamila Bystrického mení počas mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu na "Kjúb Lúč". "Umelecký sektor stále potrebuje byť tvorivý a kreatívny. Takže sme prišli s konceptom prezentovať interpretov z oblasti hudobného, divadelného alebo multižánrového umenia v takzvanej kocke - v anglickom jazyku cube (kjúbe). A slovnou hračkou sme zmenili názov klubu," vysvetlil Bystrický.

"Hľadali sme možnosti, ako oživiť umenie bez divákov. Použijeme divadelné alebo scénografické prvky, dáme do toho dramaturgiu, scenár, a tak vieme urobiť nielen záznam z koncertu. Ale možno vytvoriť aj pridanú hodnotu, pretože tam budú aj dvaja moderátori. Samozrejme, Jerguš má scenár, ako bude vystupovať. Čiže, nebude to koncert v tradičnom zmysle slova, ale chceme do toho dať kreativitu a pridanú hodnotu," uviedol dramaturg klubu.

Multiinštrumentalista Jerguš Oravec sa na prvý živý prenos Kjúbu Lúč tešil. "Aj keď v tom nie sú veci, ktoré k tomu patria - nejdeme celá kapela na koncert, na skúške sú len ľudia, ktorí tam musia byť. Čiže, tá energia je iná. Nerobil som ešte takúto vec, je to nová skúsenosť. Rozhodol som sa dať ľuďom trošku pokoja do tej hektiky. Čo je paradoxne divné, lebo teraz by tam mal byť pokoj. Ale všetci sú vystresovaní z toho, čo sa deje," povedal Oravec.

Klub má zatiaľ naplánovaných päť živých prenosov. "Uvidíme, aká bude odozva a akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať. Predsa len, divadlo 'v kocke' je iná práca, koncepcia, dramaturgia, ako napríklad hudobný koncert. Všetky umelecké žánre, ktoré sa budú prezentovať, budú mať vlastný štýl alebo formu, ktorú prispôsobíme danej dramaturgii," podotkol Bystrický.

Klub Lúč patrí k najstarším na Slovensku. "Oficiálne vznikol v roku 1971, neoficiálne možno v roku 1968 - 1969, keď boli prelomové obdobia a mládež sa tu aktivizovala v rámci celospoločenských pnutí. Prevádzkujeme tento priestor od roku 2005 a ročne pripravíme okolo 200 podujatí. Uvidíme, ako to bude tento rok, keďže živé prenosy sú naozaj produkčne náročné. Uvidíme, či sa na jeseň otvoria priestory alebo nie. Keď nie, budeme pokračovať možno v takej forme. Alebo sa budeme snažiť nájsť iné formy," dodal Bystrický.