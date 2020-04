Dukla prišla o oporu. Odchádza do Fínska

S vedením klubu SaiPa Lappeenranta podpísal kontrakt na jeden rok s možnou opciou.

16. apr 2020

TRENČÍN. Slovenský hokejový brankár Matej Tomek bude vo svojej kariére pokračovať vo fínskom tíme SaiPa Lappeenranta. S vedením klubu podpísal kontrakt na jeden rok s možnou opciou.

Stane sa tak už štvrtým Slovákom v tomto tíme. Okrem už bývalého gólmana Dukly Trenčín sú súčasťou kádra účastníka tamojšej Liigy aj obranca Mário Grman aj dvojica útočníkov Filip Krivošík a Tomáš Záborský. Pre Tomeka to bude vôbec prvé zahraničné pôsobisko mimo juniorských líg v Severnej Amerike.

Chytal aj v reprezentácii

Dvadsaťdvaročný brankár v predošlej sezóne odchytal za Trenčín 32 zápasov s úspešnosťou zákrokov na hranici 92,7 percenta. Svojimi výkonmi si vypýtal aj pozvánku do reprezentácie SR, vďaka tomu si ho mohli viac všímať aj zahraničné kluby.

"Záujem bol z iných tímov zo Slovenska a tiež zo zahraničia. Fínsko a konkrétne SaiPa ma však zaujala najviac. Chcel som sa vydať touto cestou. Najprv to bolo vo forme vážnejšieho záujmu, postupom času sa to vyvinulo aj do konkrétnej ponuky," uviedol Tomek v rozhovore pre TA3.



Teší ho sa v klube stretne s trojicou krajanov. "S Máriom Grmanom a Filipom Krivošíkom sa veľmi dobre poznám už od mládežníckych reprezentačných akcií. Tomáš Záborský ma kontaktoval, keď sa dozvedel o záujme SaiPy a snažil sa byť čo najviac nápomocný. Prakticky ma zoznámil so všetkým, ako to v klube funguje," povedal Tomek.

Cieľom zostáva NHL

Slovenský brankár by v drese SaiPy rád chytal čo najviac a o jeho kvalitách dobre vie aj tréner brankárov fínskeho klubu Janne Valtonen. "Videli sme ho chytať vo viacerých zápasoch a Matej nás presvedčil. Všetky správy o ňom boli pozitívne. Je športovo stavaný, má dobrú techniku a tiež sa výborne pohybuje," uviedol pre klubový web.

Tomeka draftoval v roku 2015 v 3. kole klub NHL Philadelphia Flyers, v minulosti chytal v zámorských súťažiach NAHL a USHL ako i univerzitnej NCAA.

"To, že som bol draftovaný, je skvelé, ale neznamená to, že moja cesta do NHL bude ľahšia. NHL je stále môj cieľ, no teraz sa chcem sústrediť na prípravu na ďalšiu sezónu. Budem sa snažiť odovzdať v drese SaiPy maximum," povedal slovenský reprezentačný brankár.