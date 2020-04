Do dobrovoľníckej činnosti sa zapájajú aj študenti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity

Univerzita musí robiť opatrenia vo vzťahu k zamestnancom, študentom, i uchádzačom o štúdium.

15. apr 2020 o 5:00

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/YvwfpE9kQTw

Pandémia zasiahla všetky zložky spoločnosti, vrátane vzdelávacích inštitúcií. Ako zasiahla študentov, pedagógov a výskumníkov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne? Odpovedá rektor Jozef Habánik.

Univerzita na pandémiu zareagovala preruším vyučovania už 11. marca. Aké ďalšie opatrenia ste v boji proti ochoreniu prijali?

Univerzita veľmi rýchlo a proaktívne reagovala na mimoriadnu situáciu s cieľom obmedziť možné šírenie tejto nebezpečnej nákazlivej choroby. Vyučovanie prebieha v dištančnom režime, študenti komunikujú s pedagógmi elektronicky, upravili sa termíny skúšok. Posunuli sme termíny na podanie prihlášok na štúdium a upravili podmienky v prijímacom konaní. Prerušili sme vyučovanie v rámci UTV, činnosť detského kútika a univerzitného pastoračného centra, zrušili sme všetky zahraničné pracovné cesty do krajín s potvrdeným výskytom koronavírusu.

Je reálny návrat k prezenčnej forme štúdia ešte tento semester?

Pravdepodobne už nie, letný semester končí v polovici mája a zatiaľ situácia ohľadom pandémie nie je na ústupe. Rozhodli sme sa ale posunúť niektoré termíny. Praktické laboratórne cvičenia prebehnú v náhradnom termíne, pravdepodobne na prelome mesiacov jún a júl. Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o 2 týždne do 11. júla. Upravené sú tiež termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré pravdepodobne prebehnú začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu až v poslednom augustovom týždni. Pripravuje sa tiež novela zákona o vysokých školách, ktorá odpovie na otázku, ako univerzity a vysoké školy uskutočnia štátne záverečné skúšky. Budú verejné, s vylúčením verejnosti, prezenčné, dištančné s využitím informačných technológií?

Univerzita má zahraničných študentov i pedagógov. Ako sa ich dotkli súčasné obmedzenia?

Opatrenia musíme robiť vo vzťahu k zamestnancom, študentom, i uchádzačom o štúdium. Aktuálne máme viac ako 2300 študentov, nie všetci pochádzajú zo Slovenska. Máme tu mladých ľudí z Ukrajiny, Kazachstanu, Českej republiky, Iránu, Indie, Turecka, Číny a Srbska, nie všetkým sa však pred vypuknutím pandémie podarilo odísť domov. V našom študentskom domove tak aktuálne máme študentov, o ktorých sa musíme postarať a pomôcť im prekonať súčasnú situáciu. Niekoľko študentov zostalo v rámci európskeho programu Erazmus+ na mobilitách na partnerských zahraničných univerzitách v Taliansku, Grécku a Bulharsku. Naopak, podarilo sa nám späť domov stiahnuť študentov zo Španielska a Portugalska, pričom druhá skupina musela ísť po návrate do karanténnych zariadení ministerstva vnútra. Po dohode s Bieloruskou ambasádou boli repatriovaní štyria študenti Bieloruskej štátnej technologickej univerzity.

Fakulta špeciálnej techniky začala pred krátkym časom vyrábať časti ochranných štítov pre zdravotnícky personál. Kam poputujú?

Veľká vďaka patrí kolegom, ktorí reagovali na výzvu Pomôž nemocnici a pustili sa do ich výroby. Minulý týždeň sme odovzdali viac ako 50 štítov, ktoré sa kompletizujú v Trnave a následne distribuujú do zdravotníckych zariadení. Iniciatívu sme požiadali, aby ochranné štíty poputovali prioritne do zariadení nášho Trenčianskeho kraja, či už pre Fakultnú nemocnicu Trenčín alebo pre Nemocnicu s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom. Požiadavku sme dostali od lekárov a špecialistov v kraji, rovnako o štíty majú záujem aj hasiči. Tí po spustení testovania v Trenčianskom kraji zabezpečujú odbery v bodoch mimo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Požiadavku na ochranné štíty máme aj u vodičov v prímestskej autobusovej doprave. Začíname preto s testovaním špeciálnych vlastností fólií, ktoré sú súčasťou ochranného krytu s cieľom plnohodnotne ich kompletizovať na fakulte.

Súčasťou univerzity je fakulta zdravotníctva. Ráta štát aj s dobrovoľníckou pomocou jej študentov?

Jej študenti už pôsobia ako dobrovoľníci vo viacerých zdravotníckych zariadeniach. Úzko tiež kooperujeme s Trenčianskym samosprávnym krajom. Sme dohodnutí, že v prípade potreby študentov nasmerujeme do zariadení, ktoré určí župa. Oslovil nás aj Úrad verejného zdravotníctva a Ústredný krízový štáb. Moji kolegovia na fakulte zdravotníctva študentov na túto potrebu pripravujú, aby ju zvládli po všetkých stránkach. Každopádne všetkým ďakujem za ochotu pomáhať.

Ohrozuje pandémia aj ekonomickú prevádzku univerzity?

Vzdelávanie je naša prítomnosť, výskum a vývoj budúcnosť. Bol by som veľmi nerád, pokiaľ by táto situácia znamenala obmedzenie prístupu k zdrojom určeným na budovanie výskumnej infraštruktúry alebo korekcie už začatých projektoch. Máme schválený ďalší veľký výskumný projekt na diagnostiku a testovanie materiálov, kde sme integrovali vedecké kapacity našej univerzity, SAV a dvoch priemyselných partnerov v hodnote 6,3 milióna eur. Chcem vyzvať aj z tohto miesta štátne orgány, ktoré spravujú eurofondy, aby zodpovedne pristupovali k schvaľovacím procesom.

Vlani ste ministerstvu kultúry predložili projekt vybudovania kreatívneho centra, ako to s ním vyzerá?

Projekt je aktuálne vo fáze odborného hodnotenia, jeho súčasťou je napríklad aj špecializované 3D laboratórium, v ktorom by sme dokázali zabezpečiť vývoj a produkciu nových typov respirátorov. K tomu však potrebujeme urýchliť proces hodnotenia, rozhodnúť o nenávratnom finančnom príspevku, podpísať zmluvu a naštartovať proces verejného obstarávania. Z Trenčianskeho kraja boli podané dva projekty a oba spĺňajú všetky formálne a odborné náležitosti.