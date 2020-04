Musíme ochrániť seniorov, hovorí Jaroslav Baška

Ako sú dnes zásobení ochrannými prostriedkami poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v kraji?

16. apr 2020 o 5:50

Nesmieme dovoliť, aby sa ochorenie dostalo do zariadení sociálnych služieb, hovorí Jaroslav Baška.

Pandémia ohrozuje Slovensko už niekoľko týždňov. Ako sú na tom aktuálne krajské nemocnice, aké opatrenia ste prijali smerom k pacientom a personálu?

Naše nemocnice sa pripravujú na vrchol ochorenia. Na to, aby sme ochránili našich zdravotníkov, zaviedli sme takzvaný zdravotnícky filter. Funguje tak, že pred vstupom do nemocnice sa každému človeku zmeria teplota a zisťuje sa cestovateľská anamnéza. Považujeme ho za kľúčový pre plnohodnotné fungovanie nemocníc. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú. Špeciálne chcem vyzdvihnúť odberový tím, ktorý chodí na zavolanie na odporúčanie úradu verejného zdravotníctva robiť odbery do domácností. Jeden odberový tím vznikol na hornej Nitre vďaka mladým medikom za účasti regionálneho úradu verejného zdravotníctva, bojnickej nemocnice a Hornonitrianskym baniam, ktoré zapožičali sanitku. Od 7. apríla by sa odbery mali robiť aj v Považskej Bystrici.

Rozdávali sme ich v dvoch vlnách. Rúška, návleky na obuv, rukavice a respirátory putovali do zariadení zo štátnych hmotných rezerv. Najskôr sme zabezpečili tieto prostriedky pre všetky pohotovosti a ambulancie všeobecných lekárov, následne, v druhom kole putovali ku všetkým ambulantným lekárom, teda aj špecialistom. Naše nemocnice si každoročne zabezpečujú istý objem ochranných prostriedkov, tento rok je ale ich potreba oveľa vyššia. Nemôžeme sa ale spoliehať len na dobrovoľníkov a na dary, preto chce TSK nakúpiť pre svoje nemocnice dostatok ochranných prostriedkov. Samozrejmé musí byť zásobenie zariadení sociálnych služieb, ktorých klienti sú ochorením najviac ohrození. Myslím si, že sa situácia zlepší a štát v ďalšom kole zabezpečí ochranné prostriedky aj pre jednotlivé nemocnice, lebo tie to potrebujú najviac.

Po prepustení z bojnickej nemocnice zomrel 60-ročný muž. Ako vnímate tento prípad – prišlo podľa vás k pochybeniu personálu? Plánujete prípadne vyvodiť zodpovednosť?

Je mi ľúto úmrtia pacienta po prepustení z bojnickej nemocnice a aj touto cestou by som chcel vyjadriť rodine úprimnú sústrasť. Za zriaďovateľa nemocnice si dovoľujem zdôrazniť skutočnosť, že tento prípad pacienta a postup lekárov a zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti momentálne prešetruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Do ukončenia šetrenia a oboznámenia sa s jeho výsledkom nebudem túto záležitosť komentovať.

Trenčianska župa ako zriaďovateľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach si váži prácu lekárov, sestier a všetkých zdravotníckych aj ostatných zamestnancov bojnickej nemocnice.

Kľúčom k zvládnutiu pandémie je, zdá sa, ochrana starších ľudí. Trenčiansky samosprávny kraj patrí dlhodobo k najstarším. Ako ste zabezpečili ochranu seniorov v župných zariadeniach?

Sú takmer hermeticky uzatvorené. Nemá do nich vstup verejnosť, ani rodinní príslušníci. Vychádzky nemajú povolené ani klienti. Dal som príkaz, aby všetci klienti v 24 zariadeniach mali možnosť sa zhromažďovať len v zariadení a jeho vonkajších priestoroch. Aj služobné cesty zamestnancov na poštu, do lekárne, či k lekárovi sú povolené iba po udelení povolenia župou. Na udelenie povolení som delegoval vedúcu oddelenia sociálnych služieb. Pozastavené je prijímanie nových klientov, výnimkou bolo prijatie jedného človeka z nemocnice, aby sme odľahčili jej kapacitu. Ten samozrejme prešiel testom na Covid-19 a prijatý bol na izolačku zariadenia, kde sa bude oňho starať iba jedna osoba. Nesmieme dovoliť, aby sa ochorenie dostalo do týchto zariadení.

Pre zabezpečenie chodu ekonomiky považujete v súčasnosti za správne ochrániť starších ľudí oddelením od spoločnosti?

Áno, mali by sme oddeliť mladých ľudí od starých. Dokonca aj vo veľkých domácnostiach, kde sú deti v kontakte so starými rodičmi toto čo najviac obmedziť. V ekonomike sú mladí a výkonní ľudia a firmy sa musia opäť rozbehnúť.

Aké opatrenia ste v súvislosti s pandémiou prijali na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Otvorená je na tri hodiny denne len podateľňa, klientske centrum, funguje aj recepcia. Niektorí zamestnanci pracovali najskôr z domu, teraz som nariadil čerpanie starých dovoleniek a následne alikvotnú časť dovoleniek z tohto roka, tak aby úrad mohol fungovať.

Župa má rozrobených množstvo projektov. Ohrozuje koronavírus aj veľké projekty?

Tých rozrobených je aktuálne 25, možno spomenúť vybudovanie cyklotrasy z Trenčianskeho hradu po české hranice, či projekt sprístupnenia južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Z 25 investičných projektov sú pozastavené iba dva, a aj to len z dôvodu nedostatku materiálu. Jedná sa o zateplenie Strednej športovej školy v Trenčíne, to ale projekt budovania regionálnej hokejovej akadémie neovplyvní. Potom tu máme ešte CSS Jesienka v Myjave. kde je stavba pozastavená. Pozastavil som väčšinu tohtoročných kapitálových investícií. Verím, že opatrenia, ktoré prijíma súčasná vláda sa rýchlo zavedú do praxe a do ekonomiky sa nalejú potrebné peniaze.

TSK je zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v kraji. Aká budúcnosť čaká maturantov a naopak tých, ktorí sa o štúdium na danej škole uchádzajú?

Jedna časť maturít sa zrušila a to písomná, na základných školách nebudú deti písať deviatacky monitor, hodnotenie bude len slovné. Prijímacie skúšky by mali byť na stredné školy vykonané najneskôr do 30. júna. Skôr to bude asi nejakým dištančným spôsobom, ministerstvo školstva o tom rozhodne najbližšie dni.

Chceli by sme niektoré stredoškolské internáty použiť na spôsob doliečovacích zariadení, ak sa pacient s ochorením na COVID-19 bude cítiť lepšie, aby bol z nemocnice umiestnený v takomto zariadení. Pre ľudí, ktorí sú repatriovaní na Slovensko sme ponúkli ústrednému krízovému štátu tri internáty, ktoré sú síce prebytočným majetkom, ale nič im v podstate nechýba. O jeden takýto internát prejavilo záujem Nové Mesto nad Váhom.

Akým spôsobom môže koronakríza ovplyvniť projekty, ktoré súvisia s transformáciou hornej Nitry?

Pravdepodobne sa niektoré oddialia. Jeden z dvoch projektov, ktorý je za nami a ktorým žiadateľom je TSK, je projekt rekvalifikácie a tam čakáme na schválenie štátnej pomoci. Komunikoval som minulý týždeň s Marošom Šefčovičom, ktorý nám v tomto prisľúbil pomoc, lebo teraz je veľa žiadostí na ich Protimonopolnom úrade, aby sa štátne pomoci schvaľovali rýchlejšie. Je tam veľa žiadostí a pevne verím, že získame súhlas. Čakáme na to, a keď sa tieto projekty naštartujú, môžu ísť ďalej. Či to napokon bude väčšie alebo menšie oneskorenie transformácie hornej Nitry, ale v tejto chvíli neviem. Prišla nová vláda, o to je to ťažšie v niektorých projektoch pokračovať. Záleží na tom, ako si to ministri vezmú za svoje, aké budú mať priority. Teraz je prioritou pre všetkých riešiť pandémiu.