Dubnica nad Váhom chce revitalizovať školské športoviská za 300-tisíc eur

Obnovovať by mali predovšetkým atletické ovaly, ale aj povrchy ihrísk

14. apr 2020 o 10:12 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická radnica by rada ešte v tomto roku začala s obnovou vonkajších športovísk v areáloch troch základných škôl. Ako informovala hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Rezáková, mesto chce do revitalizácie investovať približne 300-tisíc eur. Obnovovať by sa mali predovšetkým atletické ovaly, ale aj povrchy ihrísk.

O možných úpravách školských ihrísk sa rozprával priamo s riaditeľmi škôl či telocvikármi primátor mesta Peter Wolf spoločne s vedúcim stavebného oddelenia Milanom Blaškom.

"Požiadavky zo všetkých troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa prakticky zhodovali. Nevyhnutná je úprava povrchov atletických ovalov v školských areáloch, v niektorých prípadoch poškodených a potenciálne i nebezpečných asfaltobetónových povrchov ihrísk, ale aj úprava doskočísk, ktoré slúžia na trénovanie skoku do diaľky," konkretizoval Blaško.



Ak to finančná situácia dovolí, k revitalizácii vonkajších športovísk v školských areáloch by vedenie mesta chcelo pristúpiť ešte tento rok.

"V skvalitnení športovísk, ale aj ich vizuálnom zatraktívnení vidíme potenciál na prilákanie mládeže i verejnosti k športu a aktívnemu tráveniu voľného času. Ihriská by sme radi následne za presne definovaných pravidiel nechali prístupné aj verejnosti, no niektoré z nich vzhľadom na ochranu školského majetku opatríme kamerovým systémom. Často sa stáva, že keď sú areály uzatvorené, ľudia sa do nich snažia dostať aj násilne," vysvetlil primátor Peter Wolf.



Ako dodal primátor, mesto v tomto čase pracuje na príprave projektovej dokumentácie obnovy troch školských areálov, vrátane okolia prístavby materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Centrum I. Tú mesto prvýkrát otvorí v septembri pre približne 70 škôlkarov.