Za tristo pľúcnych ventilátorov zaplatí ministerstvo vyše 9 miliónov eur

Chirana Medical dodá prvých 40 prístrojov do konca apríla, 110 do konca mája a ďalších 150 do predpokladaného vrcholu koronavírusovej epidémie u nás.

11. apr 2020 o 9:18 SITA

