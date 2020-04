Policajti žiadajú od vodičov podpis, k dispozícii majú len jedno pero

Policajti kontrolujú nariadenie o obmedzení pohybu občanov aj na hranici Trnavského a Trenčianskeho kraja.

8. apr 2020 o 18:06 SITA

BREZOVÁ POD BRADLOM. Policajti kontrolujú nariadenie o obmedzení pohybu občanov aj na hranici Trnavského a Trenčianskeho kraja pri Brezovej pod Bradlom.

Práve táto cesta je jednou zo vstupných brán do regiónu myjavských kopaníc, čo je obľúbené miesto chalupárov. Vodiči musia hliadke predložiť občiansky preukaz, nadiktovať telefóne číslo a povedať, prečo a kam idú, formulár musia potom podpísať. Viacerých zarazilo, že policajti im ponúkajú pero, ktoré mali pred nimi v ruke už desiatky iných vodičov.

Okrem toho im policajti dávali do ruky formulár s údajmi o iných vodičoch. Väčšie kolóny na tomto mieste nevznikajú, väčšina chalupárov prišla na kopanice zrejme ešte v utorok. Svedčia o tom vozidlá s bratislavskými evidenčnými číslami, napríklad v obci Stará Myjava.



Pohyb občanov na Slovensku je obmedzený od 8. apríla 0:00 do 13. apríla 23:59. Voľne sa môžu v uliciach pohybovať iba ľudia, ktorí idú do práce alebo z nej, do zdravotníckeho zariadenia či na pohreb blízkej osoby.

Pohyb ostatných je povolený výlučne v rámci svojho okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdu na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti či blízke na pomoc odkázané osoby, na vychádzku so psom, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného. Dodržiavanie vládneho nariadenia kontrolujú policajné hliadky spolu s vojakmi.



Obmedzenia, ktoré nariadila vláda, súvisia so šírením koronavírusu. Do pondelka 6. apríla evidovalo Slovensko celkovo 581 prípadov ochorenia COVID-19. Okrem zákazu vychádzania počas veľkonočných sviatkov sú od 16. marca zatvorené školy, maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.

Každú nedeľu sú zatvorené aj predajne potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia majú na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00 a zaviedla sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.