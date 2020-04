Futbaloví činovníci s ukončením sezóny súhlasia. Vznikajú však obavy o tú nasledujúcu

Spýtali sme sa 13 zástupcov klubov z Oblastného futbalového zväzu, ako hodnotia aktuálne ukončený ročník. Niektorí pridali i pohľad smerom k budúcej sezóne.

9. apr 2020 o 8:20 Martin Jurčo

Tibor Drienka (hráč a člen výboru TJ Slovan Zamarovce): „Z pohľadu Zamaroviec je ukončenie sezóny a anulovanie výsledkov logickým vyústením situácie na Slovensku. Nemá zmysel sa zamýšľať, či by sa to stíhalo dohrať takým, či onakým spôsobom.

Momentálne sa musí spojiť futbalová obec s celým Slovenskom a vyhrať boj s koronavírusom, aby sme sa všetci čoskoro vrátili do normálu. Zároveň mám obavu, či sa vôbec podarí začať jesennú časť ročníka 2020/2021. Pevné zdravie všetkým.“

Branislav Gažo (hráč TJ Družstevník Očkov): „Z pohľadu klubu nám zostáva iba akceptovať rozhodnutie kompetentných osôb na zväze. Samozrejme, mrzí nás to, pretože jesenná časť sa nám po športovej stránke vydarila a chceli sme zabojovať o obhajobu titulu. V tejto situácii musíme ale postaviť na prvé miesto zdravie. V mene nášho klubu sa stotožňujem s rozhodnutím oblastného futbalového zväzu. Všetkým prajem veľa zdravia, trpezlivosti a tolerancie. Prajme si, aby nasledujúca sezóna odštartovala a veríme, že táto doba nás zmení všetkých a budeme k sebe priateľskejší.“

Peter Nemček (manažér TJ Jednota Brestovec): „Dlhá prestávka môže v niektorých kluboch byť spúšťačom konca. Najmä tam, kde majú starších hráčov, ktorí by sa mohli rozhodnúť ukončiť kariéru. Snáď sa to nebude týkať nášho klubu. Myslím si, že zväz by mal predĺžiť letnú prestupovú sezónu.“