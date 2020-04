Hromadný odliv klubov z oblastného futbalu Škodáček neočakáva

Futbalovú sezónu v Oblastnom futbalovom zväze Trenčín ukončili počas víkendu. O súčasnom stave v dedinskom futbale sme sa porozprávali s trénerom siedmoligistu z Krajného Andrejom Škodáčkom.

6. apr 2020 o 17:07 Martin Jurčo

Futbalová sezóna sa stala minulosťou. Očakávali ste, že ju predčasne anulujú?

Podľa vývoja situácie na Slovensku a vo svete sme sa aj v klube rozprávali o tom, že je len otázkou času, kedy aj náš ObFZ Trenčín rozhodne o zrušení jarnej časti sezóny. Anulovanie výsledkov je jediným spravodlivým riešením.

Zápasy a zážitky z jesene zostávajú v našich spomienkach a určite si ich budeme všetci pamätať, pretože takúto sezónu nikto z nás ešte nezažil.

Bolo by vôbec reálne odohrať sezónu v nahustenom programe napríklad od začiatku mája?

Stotožňujem sa s názormi predsedu Oblastného futbalového zväzu Trenčín pána Grófa a celého vedenia a nepovažujem to za reálne. Súťažné zápasy v nahustenom programe by boli iba silením, ktoré by nebolo správne a mohlo by skôr uškodiť.

Myslím si, že ak by sa situácia napríklad v máji alebo začiatkom júna zlepšila, kluby si podohadujú prípravné zápasy a odohrajú toľko stretnutí, koľko sami uvážia za vhodné.

Bolo pre vás reálne hrať aj v letných mesiacoch?