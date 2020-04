FOTO: V Starej Turej vyrobia 300 pľúcnych ventilácii pre slovenské nemocnice

Podľa predpovedí inštitútu zdravotnej politiky budeme na Slovensku potrebovať v polovici júla tisíc pľúcnych ventilácii.

4. apr 2020 o 12:54 Andrej Luprich

STARÁ TURÁ. Chirana Medical vyrobí pre slovenské nemocnice do konca júna 300 pľúcnych ventilácii.

Zmluvu o nákupe prístrojov, ktoré môžu zachrániť pacientom život, v sobotu podpísali premiér Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí a riaditeľ Chirana Medical Ján Brkal.

“Som rád, že sme sa dohodli na kľúčovej dohode pre slovenských pacientov. Dnes nikto z nás nevie, kto bude a kto nebude ventilácie potrebovať v ťažkých chvíľach. Je to rozhodujúci prístroj na to, aby sa život pacienta, ktorému zlyhávajú pľúca, dal zachrániť,” povedal na brífingu v Starej Turej premiér Matovič.

Prístroje z Chirany v Starej Turej patria podľa premiéra k absolútnej svetovej špičke.

Štvornásobne zvýšia produkciu

“Podľa predpovedí inštitútu zdravotnej politiky budeme na Slovensku potrebovať v polovici júla 1000 pľúcnych ventilácii, teraz ich máme len 500,” dodal Matovič.

Produkciu pľúcnych ventilácii sa v Chirane rozhodli zvýšiť štvornásobne. V apríli vyrobia 40 prístrojov, nasledujúci mesiac 110 kusov, zvyšok dodajú v priebehu júna.

Priemerná cena ventilátora je 25 tisíc eur.

Ministerstvo ich bude rozdeľovať do nemocníc na základe epidemiologickej situácie a ich nedostatku v jednotlivých nemocniciach.

Podľa riaditeľa Chirany Medical Jána Brkala môžu práve ich prístroje zachrániť množstvo pacientov. Majú totiž unikátny systém pľúcnej ventilácie.

“Zastavili sme všetky dodávky našim partnerom do zahraničia, čo z obchodného hľadiska nebolo veľmi príjemné. Oznámili sme im, že naša priorita je v tejto chvíli slovenský trh. Aj pri objednávkach, ktoré už boli zaplatené aj do krajín mimo Európy, sme termín podstatne predĺžili a na dýchacie prístroje budú musieť počkať,” povedal Brkal.

Jedny z najkvalitnejších na svete

V Chirane prijali viacero opatrení, ako zintenzívniť výrobu.

“Sme reálnym výrobcom, nielen montážnou spoločnosťou. Jednotlivé položky sa priamo vyrábajú v našich dielňach. Výrobu stomatologických zariadení sme úplne pozastavili, všetky sily sme sústredili na dýchacie prístroje,” dodal Brkal.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho sú prístroje zo Starej Turej jedny z najkvalitnejších na svete. Dokážu ventilovať pacientov, ktorí budú prekonávať ochorenia COVID 19. “Vedia predýchavať aj poškodené pľúcne mechúriky. Štandardné ventilačné prístroje to nedokážu, a práve to je častou príčinou úmrtia.Ich výhodou je aj to, že nemusia byť miestnostiach s kyslíkovými rozvodmi,” povedal Krajčí.

Zdravotníkov zaškolia

Problémom by mohlo byť dostatok zdravotníkov, ktorí vedia tieto prístroje obsluhovať.

“Nič nenechávame na náhodu, v súčasnosti sa vo väčšine nemocníc nevykonávajú operácie, ktoré sa môžu odložiť. Zdravotnícky personál je trénovaný každý deň prostredníctvom telemostov, zapojilo sa do toho už 29 nemocníc a odborníci z Chirany," povedal Krajčí.

Minister zároveň avizoval, že v krátkej dobe podpíšu ďalší kontrakt na dvesto kusov pľúcnych ventilácii.