Z koronavírusu sa už vyliečilo osem ľudí, dnes pribudli traja z trenčianskeho regiónu

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji, potvrdených ich je 155. Nasledujú Žilinský kraj s 59, Trenčiansky kraj s 54 prípadmi.

3. apr 2020 o 13:23 SITA

TRENČÍN. Vo štvrtok pribudlo 24 nových prípadov ochorenia COVID-19. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval predseda vlády SR Igor Matovič. Za

uplynulý deň sa otestovalo 1454 vzoriek. Celkový počet prípadov na toto ochorenie je tak na Slovensku 450.

Súvisiaci článok FOTO: V Trenčíne rozdávali rúška ľuďom bez domova Čítajte

Aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Do testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 909 vzoriek. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Najviac prípadov je v Bratislavskom kraji

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji, potvrdených ich je 155. Nasledujú Žilinský kraj s 59, Trenčiansky kraj s 54 a Prešovský kraj s 53 prípadmi. V Trnavskom kraji je 40 prípadov, Košickom 32,

Nitrianskom 30 a Banskobystrický kraj má 27 pozitívnych prípadov.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 244 mužov a 206 žien. Najviac pozitívnych osôb, a síce 143, je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov.

Súvisiaci článok V Trenčíne zrušia bezplatné cestovanie mestskou dopravou Čítajte

Nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 120, vo vekovej kategórii 45 až 59 je to 94 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 62 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov, celkovo ich je 28.

Z ochorenia sa už vyliečilo osem ľudí. K piatim prípadom pribudli ďalší traja vyliečení z trenčianskeho regiónu. Oba testy im vyšli negatívne.