Traja odchovanci Dukly Trenčín môžu byť v prvej stovke draftu NHL

TSN zaradila do prvej stovky draftu NHL štyroch Slovákov, z toho až traja sú odchovanci Dukly Trenčín.

3. apr 2020 o 12:05 TASR

TRENČÍN. Štyria slovenskí hokejisti by sa mali zmestiť do najlepšej stovky tohtoročného draftu zámorskej NHL. Vo svojej najnovšej prognóze to uviedla kanadská športová televízna spoločnosť TSN.

Traja odchovanci Dukly

Sezónu začal v extraligovej Dukle Trenčín, v januári odišiel do zámorskej OHL a v tíme Kingston Frontenacs nazbieral v 28 dueloch 33 bodov (11+22). Chromiak sa nedostal do slovenskej nominácie na uplynulé MS hráčov do 20 rokov v Česku na prelome rokov.

Expert na hokejový skauting v TSN Craig Button zaradil do elitnej stovky na 63. miesto ďalšieho krídelníka Olivera Okuliara z tímu juniorskej WHL Lethbridge Hurricanes. O sedem priečok nižšie na 70. pozícii je brankár Samuel Hlavaj z tímu Sherbrooke Phoenix v QMJHL a na 86. mieste obranca Samuel Kňažko, ktorý v tejto sezóne pôsobil v juniorskom tíme fínskeho TPS Turku. Chromiak, Okuliar a Kňažko sú odchovanci Dukly Trenčín.

Prvé priečky

Očakávanou jednotkou draftu 2020 má byť kanadský útočník Alexis Lafreniere, ktorý na svetovom šampionáte v Česku získal cenu pre najužitočnejšieho hráča. Na druhej priečke je podľa TSN nemecký útočník z Adleru Mannheim Tim Stützle a na tretej ďalší Kanaďan Quinton Byfield. Česi majú v stovke TSN iba jednu nádej – krídelníka Jana Myšáka na 34. priečke.

Tohtoročný draft sa mal pôvodne uskutočniť 26. a 27. júna v Montreale, no vedenie profiligy ho pre pandémiu koronavírusu odložilo na zatiaľ neurčený termín. NHL pauzuje od 12. marca.